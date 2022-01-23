اعتقال صحفية شهيرة بتهمة إهانة أردوغان

2022-01-23 / 11:44 صباحًا
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هبة بريس

اعتقلت السلطات في تركيا الصحفية المعروفة سيديف كاباش بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

خبر اعتقال كاباش تم الإعلان عنه من قبل محاميها أوغور بويراز عبر منشور على تويتر.

وأوضح بويراز أنه تم اعتقال موكلته كاباش في تمام الساعة الـ02:00 صباح السبت، وبعد استكمال الإجراءات في مركز الشرطة، تم نقلها للمحكمة حوالي الساعة 14:00 وهي مكبلة اليدين من الخلف.

وأضاف بويراز أنه سيتم نقل الصحفية سيديف اليوم الأحد إلى محكمة إسطنبول.

كانت سيديف كاباش قالت في برنامج تلفزيوني شاركت فيه: “هناك مقولة شهيرة: الرأس المتوج يزداد حكمة! لكننا نرى أن هذا ليس صحيحا.. وهناك مقولة أخرى على العكس من ذلك وهي: عندما تدخل ماشية إلى القصر، فإن هذا القصر سيصبح حظيرة!”، وذلك في إطار حديثها عن ضرورة أن يكون الرئيس محتضنا لجميع المواطنين بدلا من مجموعة معينة.

مكتب النائب العام في إسطنبول فتح تحقيقًا ضد كاباش بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، في حين أنها التهمة وأكدت في دفاعها أنها لم تقصد إهانة أردوغان من خلال تصريحاتها، بل أصل المقولتين مثل شهير عند الشراكسة، وأنها قصدت التأكيد على ضرورة أن يتبع الرئيس أسلوبا يحتضن الشعب ويدعو إلى الوحدة والاتفاق بدلاً من الاستقطاب.

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