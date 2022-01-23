“جون أفريك”: خلافات عميقة بين قيادات جبهة البوليساريو

هبة بريس

تحدتث مجلة “جون أفريك” الفرنسية حول ما اسمته “صعوبة في الاتفاق على موقف رسمي في مواجهة الأمم المتحدة، إذ يسود نشاز في صفوف جبهة البوليساريو”

وسجلت الصحيفة دعلى ان الزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، كانت سببا في ظهور بوادر الشقاق أو الخلاف.

والخلاف من اصله يعود لكون مجوعات ترغب في الاستيلاء على السلطة، غير ان الجهة المهيمنة تعود للجناح الموالي لإبراهيم غالي “قبيلة الركيبات” التي تسيطر على تسليح الجبهة وتدعمها الجزائر مباشرة، مما يبرر كل محاولات الانقلاب

وحسب “جون أفريك”- فإن الخلفاء المحتملين لإبراهيم غالي الذين فكر بهم رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة هم من صقور جبهة البوليساريو،

غير ان اختلاف قبائلهم خلق شقاقا وخلافا بين قادة الجبهة الانفصالية .

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