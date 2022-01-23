“إيل موندو” : المغرب يحتقر المبادرات الايجابية لإسبانيا

هبةبريس ـ الرباط

في اطار تفاعل الصحافة الاسباتية مع الأزمة بين مدريد والرباط، خاصة بعد الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش والناطق الرسمي مصطفى بايتاس سحلت“إيل موندو”موففها من التصريحات الثنائية لاخنوش وبيتاس

وقالت “إيل موندو” أن “المغرب يحتقر المبادرات الايجابية لإسبانيا، في حين يطالبها بتغيير موقفها حول قضية الصحراء لإنهاء الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين”

وكتبت يومية “إلباييس” هي الأخرى أن “المغرب دعا إسبانيا إلى الكثير من الوضوح فيما يتعلق بموقفها حول الصحراء المغربية، مشددة على أن إشارات التقارب التي أبداها الملك فيليبي السادس، ووزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس ليست كافية لحل الأزمة الدبلوماسية مع الرباط”

و اعتبر أخنوش أن عودة العلاقات مرهون بـ”الوفاء والطموح، إن “توفر الوفاء بين المغرب ودولة أخرى –يقصد اسبانيا-، يمكن أن يتحقق الطموح نحو تحقيق مشاريع وتكتلات في المستقبل”.

فيما قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي أمس الخميس، إن العلاقات بين مدريد والرباط تحتاج إلى الطموح والمزيد من الوضوح” أكثر مما عليه الحال الآن، وذلك في أفق بحث تجاوز حالة التوتر بين البلدان”.

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