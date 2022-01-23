“إيل موندو” : المغرب يحتقر المبادرات الايجابية لإسبانيا
في اطار تفاعل الصحافة الاسباتية مع الأزمة بين مدريد والرباط، خاصة بعد الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش والناطق الرسمي مصطفى بايتاس سحلت“إيل موندو”موففها من التصريحات الثنائية لاخنوش وبيتاس
وقالت “إيل موندو” أن “المغرب يحتقر المبادرات الايجابية لإسبانيا، في حين يطالبها بتغيير موقفها حول قضية الصحراء لإنهاء الأزمة الدبلوماسية القائمة بين البلدين”
وكتبت يومية “إلباييس” هي الأخرى أن “المغرب دعا إسبانيا إلى الكثير من الوضوح فيما يتعلق بموقفها حول الصحراء المغربية، مشددة على أن إشارات التقارب التي أبداها الملك فيليبي السادس، ووزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس ليست كافية لحل الأزمة الدبلوماسية مع الرباط”
و اعتبر أخنوش أن عودة العلاقات مرهون بـ”الوفاء والطموح، إن “توفر الوفاء بين المغرب ودولة أخرى –يقصد اسبانيا-، يمكن أن يتحقق الطموح نحو تحقيق مشاريع وتكتلات في المستقبل”.
فيما قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي أمس الخميس، إن العلاقات بين مدريد والرباط تحتاج إلى الطموح والمزيد من الوضوح” أكثر مما عليه الحال الآن، وذلك في أفق بحث تجاوز حالة التوتر بين البلدان”.
22 تعليقات
الى اخذنا نظرية من جهة إسبانيا فنلاحظ ان إسبانيا هي من تخلت على الصحراويين وكذالك هي من طردت المسلمين من ديارها.. فكيف يعقل ان تستعرف بصحرائنا…
الصحراء مغربية وستظل مغربية أبا عن جد لأن التاريخ هو الذي يشهد لها لذالك فنحن محسود في صحرائنا…من يثق باسبانيا إنها ذات الوجهين وهي السبب في عرقلة قضية الصحراء فهي تريد مصلحتها فوق كل شيء…
أعتقد أن إسبانيا ليست في حاجة إلى المغرب والمغرب ليس في حاجة إلى إسبانيا الكل له مؤهلات عليا ممتازة جدا في الديبلوماسية جيدة هههههههههههه.
إسبانيا تريد مصلحتها فقط ومسرحية ديبلوماسية من سنوات طويلة ولحد الآن لم يجدوا لها مؤلف رواية الصحراء المغربية هههههههههههه.
دولة مثل إسبانيا بعقلية رجعت لتجديد العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وبينها أليس هناك غموض وراء ذالك خطة طاكتيكية سياسية تريد مصلحة في ذالك هههههههه..
اتمنى ان تشرق شمس المغرب من جديد وإعادة المياه إلى مجراها كما كنا مع إسبانيا في السابق من أجل بناء مستقبل افضل بكثير من السابق بيننا وبين إسبانيا…
نتمنى ان ينتهي هذآ النزاع السياسي في قضية الصحراء المغربية بدون مشاكل سياسية ونطي الماضي ونستقبل مغرب أفضل بكثير من السابق مغربا مزدهرا يعيش فيه شبابنا بكل المتمنيات وبكل كرامة وعزة وامن وامان…
إن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا علاقة متينة وقوية جدآ ونتمنى ان يحارب ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت أن تجد حلا مناسبا يرضي الجميع…الذي يحرس من الجرائم التي تخلفها الهجرة السرية مما يجعلها بتهريب المخدرات والمشروبات الكحولية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
اي مبادرة قامت بها اسبانيا تجاه المغرب؟
الجوهر والاساس يجب علي اسبانيا مراعاة المصالح العليا للمغرب وتحدد موقفها من قضية المغاربة المصيرية الصحراء المغربية
إننا أصبحنا في زمن النفاق والمصلحة فقد .. إذا أرادت إسبانيا حل ازمتها مع المغرب عليها تهدئة الأوضاع السياسية في قضية الصحراء المغربية أولا وثانيا الإفراج عن جميع القاصرين الذين قاموا بالهجرة السرية..كما يجب عليها اتخاذ موقعها بجانب الطرفين كما تتحمل مسؤوليتها وتحمل كل المضاعفات المحتملة في قضية الصحراء المغربية هههههههههههه.
قضية الصحراء المغربية مثلها كمثل قضية فلسطين لن تنتهي النزاعات أبدا…
إن المغرب سيستجيب للعلاقة بيهما من أجل التعاون وتطوير الاستثمارات في البلدين لكون إسبانيا والمغرب هما الرابطان الاساسيان بين اوروبا وافريقيا .. بالتوفيق للجميع…
نلاحظ أن رئيس الوزراء الإسباني يسعى الى حل الأزمة مع المغرب ولكن المؤسف الشديد هذآ ما عادا نفاق فقط هههههههههههه.
نحن كمغاربة نريد ان نشفي غليلنا تجاه النظام العسكري الإرهابي الجزائري ولا بد ان يعلموا جيدا ان الصحراء مغربية احبوا ام كرهوا وسنظل نكافح عنها ولو كلفتنا ارواحنا وارواح ما أغلى عندنا…
أنا كمغربية مقيمة باسبانيا لاتتصورون العنصرية في هذه الدولة الإسبانية ..لقمة العيش هي المسبب الرئيسي لمجيئنا لهذا البلد..فكيف يعقل ان تستعرف بصحرائنا إنها مجرد نفاق منها…
تريد إسبانيا ان تتمسكن حتى تتمكن والفاهم يفهم هههههههههههه.
أنتم في غفلة إذا استفسرنا نعتقد من وراء الستار هم الامريكيون وإسرائيل واسبانيا وأخيرا فرنسا يريدون السيطرة على العالم بأكمله وذالك بتحقيق اهدافهم السياسية… ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…
لا أعتقد أن الحقد سيختفي بين عشية وضحاها وبهذه السهولة بل اظن انها سنستمر في سياستها العدائية للمغرب…
الرد السريع والاجابة للسيد اخنوش في منتهى الروعة وعقلانية للتعاون معهم بطرح المواضيع الغير المباشرة..كما يقال المثل المغربي (تمتم وأنا أفهم هههههههههههه.
أظن أنها انتهت لعبة الأستاذ مع التلميذ لأننا سئمنا وتعبنا من هذه السياسات والبروطوكول الاستعماري والسيطري على عقولنا بوعود كاذبة وتمثيليات لا نهاية لها لعبة سياسية لازالت قضيتها خاسرة … فقضية الصحراء المغربية مثلها كمثل القضية الفلسطينية… كقضيتنا الصحراوية المغربية بدون شك سنستمر مدى الحياة….