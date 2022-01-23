وسائل إعلام: إطلاق نار في مواقع عسكرية في بوركينا فاسو

أفادت وسائل إعلام” بوقوع حوادث إطلاق نار اليوم الأحد في عدد من المواقع العسكرية في بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر عسكرية وسكان محليين تأكيدهم إطلاق نار في عدد من الثكنات العسكرية في الدولة الإفريقية في العاصمة واغادوغو وعدة مناطق أخرى من الدولة.

وقال جندي في واغادوغو للوكالة أن سماع إطلاق النار من معسكر سانغولي لاميزانا الذي تتخذ منه هيئة الأركان العامة للجيش مقرا له لا يزال مستمرا منذ الساعة الأولى من فجر اليوم.

وأكد سكان محليون للوكالة صحة هذه الأنباء، مضيفين أن “إطلاق نار تزداد كثافته”.

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