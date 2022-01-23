القمة العربية في الجزائر …لن تكون جامعة او موحدة

2022-01-23 / 9:05 صباحًا
2
هبة بريس ـ الرباط

يطرح للنقاش على طاولة القمة العربية المرتقبة في الجزائر والتي لم يحدد موعدها بعد العديدمن الملفات الساخنة ابرززها القضية الفلسطينية

رغم حديث الجزائر عن رغبتها في أن تكون القمة المقبلة موحدة للصف العربي حول القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إلا أن العديد من الملفات و الخلاف المغربي- الجزائري، وكذلك عودة سوريا للجامعة العربية التي تعارضه إحدى الدول الخليجية، إضافة للموقف العربي غير الموحد بشأن عملية التطبيع مع إسرائيل.

وحول هذا الموضوع سجل البرلماني المغربي محمد التويمي إن تصريح الرئيس الجزائري بشأن القمة العربية المرتقبة بأنها ستكون جامعة وموحدة ليس في محله

ويرى التويمي ات ذلك سيكون بفعل القرارات التي اتخذها الجانب الجزائري ضد المغرب، منها قطع العلاقات الدبلوماسية وغلق الحدود البرية والجوية، واستغلال الصحراويين لمعاكسة الوحدة الترابية للمغرب.

وأضاف أن الجولة الأخيرة لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تبين فيها أن الأزمة بين بلاده والمغرب ألقت بظلالها على العديد من العلاقات مع بلاده وخاصة الخليجية، إضافة للعلاقات مع إيران.

ويرى أنه من المستبعد وجود انفراجة في العلاقات بين المغرب والجزائر حال انعقاد القمة، حيث أن الأخيرة ترفض وساطة أي دولةـ يقول لسبونتيك ـ

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير: غوتيريش كان واضحا عند حديثه عن جميع الأطراف المعنية بالنزاع حول الصحراء

خبير: غوتيريش كان واضحا عند حديثه عن جميع الأطراف…

2022-01-23 / 3:45 مساءً
Photo of غوتيريش يدعو الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء

غوتيريش يدعو الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها لإنهاء النزاع المفتعل…

2022-01-23 / 2:58 مساءً
Photo of أكاديمي : مجلس الأمن يتحدث بشكل واضح عن “أطراف النزاع” في قضية الصحراء

أكاديمي : مجلس الأمن يتحدث بشكل واضح عن “أطراف…

2022-01-23 / 2:04 مساءً
Photo of المغرب يجدد بالقاهرة تضامنه المطلق مع دولة الإمارات

المغرب يجدد بالقاهرة تضامنه المطلق مع دولة الإمارات

2022-01-23 / 12:57 مساءً
Photo of “جون أفريك”: خلافات عميقة بين قيادات جبهة البوليساريو

“جون أفريك”: خلافات عميقة بين قيادات جبهة البوليساريو

2022-01-23 / 11:32 صباحًا
Photo of “إيل موندو” : المغرب يحتقر المبادرات الايجابية لإسبانيا

“إيل موندو” : المغرب يحتقر المبادرات الايجابية لإسبانيا

2022-01-23 / 9:43 صباحًا
Photo of قال ان شبه جزيرة القرم “راحت ولن تعود أبدا” إلى أوكرانيا..قائد البحرية الألمانية يقدم استقالته بعد تصريحاته

قال ان شبه جزيرة القرم “راحت ولن تعود أبدا”…

2022-01-22 / 11:24 مساءً
Photo of كاتب: النظام الجزائري جعل من المغرب “عدوا بدلا من حليف قوي في مواجهة التخلف”

كاتب: النظام الجزائري جعل من المغرب “عدوا بدلا من…

2022-01-22 / 10:01 مساءً
Photo of هل تسببت قضية الصحراء المغربية في تأجيل القمة العربية بالجزائر ؟

هل تسببت قضية الصحراء المغربية في تأجيل القمة العربية…

2022-01-22 / 8:22 مساءً
Photo of “تشلدرن انترناشيونال”: تندد بتجنيد الأطفال في مخيمات تندوف

“تشلدرن انترناشيونال”: تندد بتجنيد الأطفال في مخيمات تندوف

2022-01-22 / 7:41 مساءً

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق