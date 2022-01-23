صورة تعبيرية

طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-23 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي وذلك فوق كل من مناطق الأطلس، الريف، الجنوب-الشرقي وشرق المملكة.

ومن المنتظر أن تتساقط أمطار ضعيفة فوق بعض مناطق الريف، السايس، الأطلس المتوسط، سواحل البحر الأبيض المتوسط، منطقة طنجة، المنطقة الشرقية و كذا بالسواحل الشمالية.

كما سيلاحظ أيضا تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

ومن المرتقب تناثر حبات من الغبار فوق بعض المناطق الداخلية للأقاليم الجنوبية. وستهب رياح قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04- و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الريف، المنطقة الشرقية، و الجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 05 و12 درجات بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وما بين 10 و16 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و20 درجة بمنطقة سوس وفيما تبقى من جنوب البلاد.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض لاسيما بالمناطق الوسطى من المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بمنطقة البوغاز وما بين أصيلة والعرائش، وقليل الهيجان ما بين المهدية والجرف الأصفر وما بين الصويرة وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شبهة الابتزاز الجنسي تقود خمسة طلبة أمام النيابة العامة بسطات

شبهة الابتزاز الجنسي تقود خمسة طلبة أمام النيابة العامة…

2022-01-22 / 10:32 مساءً
Photo of الشامي يبرز بمكناس البعد الترابي في النموذج التنموي الجديد

الشامي يبرز بمكناس البعد الترابي في النموذج التنموي الجديد

2022-01-22 / 10:26 مساءً
Photo of وهبي يفتتح مركز قضائي ببئر كندوز القريب من الكركرات

وهبي يفتتح مركز قضائي ببئر كندوز القريب من الكركرات

2022-01-22 / 9:18 مساءً
Photo of بركة : أمامنا سنوات جفاف وفيضانات بسبب التغيرات المناخية

بركة : أمامنا سنوات جفاف وفيضانات بسبب التغيرات المناخية

2022-01-22 / 9:07 مساءً
Photo of وزان..شجار ينتهي بجريمة قتل بشعة

وزان..شجار ينتهي بجريمة قتل بشعة

2022-01-22 / 7:15 مساءً
Photo of شخص يسقط من مرتفع عالي بمدينة تطوان

شخص يسقط من مرتفع عالي بمدينة تطوان

2022-01-22 / 6:29 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.1 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.1 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-22 / 5:39 مساءً
Photo of ضمنهم شرطيين.. توقيف 9 متورطين في التزوير والارتشاء وإفشاء السر المهني والاتجار بالمخدرات

ضمنهم شرطيين.. توقيف 9 متورطين في التزوير والارتشاء وإفشاء…

2022-01-22 / 5:19 مساءً
Photo of تسجيل 7638 إصابة و31 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 7638 إصابة و31 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-22 / 4:39 مساءً
Photo of وجدة .. إيقاف 03 أشخاص متورطين بسرقة وكالة بنكية

وجدة .. إيقاف 03 أشخاص متورطين بسرقة وكالة بنكية

2022-01-22 / 3:50 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق