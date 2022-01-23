طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي وذلك فوق كل من مناطق الأطلس، الريف، الجنوب-الشرقي وشرق المملكة.

ومن المنتظر أن تتساقط أمطار ضعيفة فوق بعض مناطق الريف، السايس، الأطلس المتوسط، سواحل البحر الأبيض المتوسط، منطقة طنجة، المنطقة الشرقية و كذا بالسواحل الشمالية.

كما سيلاحظ أيضا تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

ومن المرتقب تناثر حبات من الغبار فوق بعض المناطق الداخلية للأقاليم الجنوبية. وستهب رياح قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04- و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 00 و05 درجات بمرتفعات الريف، المنطقة الشرقية، و الجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 05 و12 درجات بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وما بين 10 و16 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و20 درجة بمنطقة سوس وفيما تبقى من جنوب البلاد.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض لاسيما بالمناطق الوسطى من المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بمنطقة البوغاز وما بين أصيلة والعرائش، وقليل الهيجان ما بين المهدية والجرف الأصفر وما بين الصويرة وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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