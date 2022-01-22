موريتانيا.. إجراءات رسمية وغضب شعبي بعد مقتل مواطنين في مالي

هبة بريس- وكالات

أكدت الرئاسة الموريتانية، مقتل 7 من مواطنيها داخل الأراضي المالية، معلنة إرسال لجنة تضم عددا من الوزراء إلى مالي لمعرفة حقيقة ما جرى، ومعاقبة المتورطين في العملية.

وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان: “حادث أليم راح ضحيته 7 من مواطنينا الأبرياء على الأراضي المالية”، مضيفة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قرر إيفاد لجنة تضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمدير العام للأمن الوطني إلى مالي “لاستجلاء ملابسات الحادث”.

وأوضحت الرئاسة أن “استجلاء الملابسات يتم من خلال فتح تحقيق، يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة”، مضيفة أن البعثة تهدف أيضا إلى “التنسيق مع السلطات المالية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان سلامة مواطنيها في الأراضي المالية”.

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