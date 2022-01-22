شبهة الابتزاز الجنسي تقود خمسة طلبة أمام النيابة العامة بسطات
هبة بريس_ سطات
علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الشرطة القضائية بسطات، من المحتمل أن تحيل صباح غد الأحد على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية خمسة طلبة جامعيين من بينهم فتاتين وشابين في حالة اعتقال والخامس في حالة سراح يشتبه بتورطهم في قضية ابتزاز جنسي مقرون بالنصب والتهديد بنشر صور وفيديوهات لأصحاب أشخاص مفترضين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت ذات المصادر، أن اعتقال الموقوفين جاء بناء على شكاية تقدم بها شخص ينحدر من دولة خليجية يروي فيها قصة تعرضه للابتزاز الجنسي من قبل المشتبه فيهم بعد أن أوقعوه بايعاز من فتاتين في مشاهد إباحية.
المحققون ومن أجل توسيع دائرة البحث والتقصي، قامت بتفتيش دقيق لإحدى الشقق السكنية بمدينة سطات، أسفر عن توقيف المشتبه فيهم الذين تبين لاحقا أنهم طلبة ينحدرون من مدينة وادي زم، مع حجز بعض الوسائل التي قد تفيد في مجريات التحقيق.
25 تعليقات
الفتاة هي التي تحرك الغرائز لدى الأستاذ بمظهرها مما يؤدي به الى التحرش داخل الجامعات…وهذا الأمر يجب على الحكومة أن تضع حلا لهذه الظاهرة اللاخلاقية والمهزلة.وذالك بلبس موحد للطالبات ….
يجب على الحكومة أن تنظف الجامعات من هؤلاء المفسدين الذين افسدوا الجامعة باخلاقهم الرذيلة حتى لا يكن الطالبات ضحيتهم وفريستهم…حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
لماذا يتم تسليط الضوء على الأساتذة الجامعيين ولايتم التحقيق مع الطالبات اللواتي هن السبب في إغراء الأساتذة الجامعيين ووقعهم في الفخ..مما يجعله لا يتحكم في نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية …..
حتى الجامعات والمعاهد العليا هناك ظاهرة أخرى وهي الرشوة من أجل القبول إلى الماستر..ان الفساد والابتزاز والتعسف والسيطرة على الفقير بشتى الطرق من أجل الوصول إلى مبتغاهم هؤلاء المفسدين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هنا لا يتعلق الأمر بأساتذة بل بخليجي
لماذا غالبا مايتورط بعض اهل خريبكة وواد زم في مثل هذه الافعال