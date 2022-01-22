بركة : أمامنا سنوات جفاف وفيضانات بسبب التغيرات المناخية

2022-01-22 / 9:07 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن البرنامج الاستعجالي لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بأحواض ملوية ووأم الربيع وتانسيفت 2021-2022 جاء لمواجهة ندرة المياه التي تعاني منها هذه الأحواض، مبرزا أن هذا البرنامج رصد له 2 مليار و42 مليون درهم.

وأضاف بركة خلال حوار مع وكالة الأنباء المغربية الرسمية “لاماب” إن “هذه السنة تشهد تسجيل تراجع الواردات من الماء بنسبة 59 بالمئة، إضافة إلى إشكالية تتعلق بالتراجع الكبير لنسبة ملء السدود، التي بلغت اليوم فقط 34 بالمئة بتسجيلها 5 ملايير و300 مليون متر مكعب من أصل 19 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا”، مضيفا “بحسب منطق التغيرات المناخية، فستكون هناك سنوات جفاف وأيضا سنوات فيضانات، مما يتطلب حماية العديد من المناطق”.

وعزا الوزير هذا الوضع إلى أمرين. أولهما يتعلق بالتغيرات المناخية وتراجع التساقطات المطرية، وثانيهما مرتبط بالتأخر الحاصل في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء، مستطردا أنه ” كان من المفروض إنجاز محطة لتحلية المياه في السعيدية عند متم 2018 من أجل ضمان التزود بالماء لساكنة مناطق الناظور والدريوش والسعيدية”.

ولمواجهة هذا الخصاص، يقول الوزير، تم وضع برنامج بقيمة مليار و300 مليون درهم بالنسبة لحوض ملوية يهدف إلى تعبئة كل الإمكانات المائية الموجودة من خلال إنشاء قنوات الضخ واستثمارها واستغلالها لتزويد المناطق المتضررة بالماء، والعمل كذلك على تعبئة والبحث عن مياه جوفية جديدة، فضلا عن إطلاق مشروع تحلية الماء بالناظور.

كما تم في هذا الإطار ، يضيف بركة، العمل على تحسين مردودية القنوات واستثمار كل ماهو مرتبط بالسدود الموجودة من أجل استعمالها بشكل افضل مستقبلا، والعمل في الوقت نفسه على و ضع سدود تلية جديدة بالنسبة لحوض ملوية، حيث سيتم انجاز 11 سد تلي.

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‫3 تعليقات

  1. و تزيد قرارات حكومتكم من تفاقم الأوضاع!!
    اغلاق الحدود….سحب مشاريع قانون صرفت اموال دافعي الضرائب على من سبقكم لدراستها و تقديمها، و التي كانت ستحصن الوطن من الناهبين، و قانون احتلال الملك العمومي الذي يستغله المواطن الفقير لاحتلال الشواطئ!!

  2. اتقي الله هذا الشيء يبقى في الغيب الغيب يعلمه الله اشتغل في بناء السدود ولا تقل هذا الكلام لا يصيبنا الا ما كتبه الله لنا.

  3. هل اصبحت خليفة لسيدنا يوسف الذي تنبأ بالسنوات العجاف ان انك تشبث بكل اسلحة الفاسدين تمسكا بالمكانة قبح الله.
    الجفاف والفيضانات ماهذا التناقض في التعبير. ربا سعتها ن شواية

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