المغرب وإسرائيل يتوصلان “لاتفاق تاريخي” في مجال الرياضة

هبة بريس- وكالات

أعلن الاتحاد المغربي لكرة السلة، التوصل إلى اتفاق وصفه بالتاريخي مع نظيره الإسرائيلي سيتم توقيعه في شهر مارس المقبل، ويشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة باللعبة.

جاء ذلك في بيان للاتحاد المغربي للسلة نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أمس الجمعة حيث قال الاتحاد المغربي لكرة السلة، إنه في إطار انفتاحه “على المحيط الدولي وتعزيزا للدور الذي تلعبه الدبلوماسية الرياضية، فقد توصلت الجامعة (الاتحاد) مع نظيرها الاتحاد الاسرائيلي لكرة السلة، إلى اتفاق تعاون تاريخي يشمل جميع المجالات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية المرتبطة بكرة السلة”.

هذا التفاهم جرى التوصل إليه خلال اجتماع، عقد عن بعد، وشارك فيه رئيس الاتحاد المغربي للسلة مصطفى أوراش، ونظيره الإسرائيلي أميرام هاليفي.

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