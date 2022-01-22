رفضت تسليمها أسلحة دفاعية ..أوكرانيا تستدعي السفيرة الألمانية في كييف

هبة بريس- وكالات

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفيرة الألمانية أنكو فيلدغوزن، اليوم السبت للتعبير لها عن استياء كييف العميق من موقف الحكومة الألمانية الرافض لإمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية أن الجانب الأوكراني أكد للسفيرة الألمانية رفض كييف القاطع “لتصريحات قائد القوات البحرية الألمانية كاي أخيم شيونباخ حول عدم عودة القرم إلى أوكرانيا وعدم إمكانية تلبية دولتنا لمعايير عضوية الناتو”. كما أعربت الوزارة عن “استيائها العميق من موقف الحكومة الألمانية الرافض لإمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية”.

وأشارت الخارجية الأوكرانية إلى الأهمية التي تعطيها لتضامن شركائها الغربيين في احتواء “نوايا روسيا المدمرة”، معربة عن أمل كييف في أن تتخذ ألمانيا موقفا أكثر نشاطا في “دعم دولتنا، وخاصة في القضايا المتعلقة بتعزيز قدراتها الدفاعية في وجه تهديد غزو روسي كبير، وكذا في استخدام وسائل ردع فعالة أخرى من أجل ضمان الأمن في أوروبا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا عن استياء كييف من التصريحات الألمانية الأخيرة بخصوص حدود دعم برلين لبلاده ضد روسيا.

وكتب كوليبا في سلسلة تغريدات على صفحته في “تويتر”: “التصريحات الأخيرة لألمانيا حول استحالة توريد أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا، ولا سيما بسبب منح أطراف ثالثة إذنا لذلك، وغياب آفاق لعودة شبه جزيرة القرم (إلى أوكرانيا)، والتردد في فصل روسيا عن نظام “سويفت” لا تتوافق مع مستوى علاقاتنا والوضع الأمني الراهن”.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت أمس الجمعة إنها لا تعتبر توريد أسلحة لأوكرانيا خيارا مقبولا. والثلاثاء الماضي أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده لا تورد أسلحة لأوكرانيا.

وكان قائد البحرية الألمانية الفريق البحري كاي أخيم شونباخ قال خلال مؤتمر صحفي في الهند إن شبه جزيرة القرم “ذهبت ولن تعود أبدا” إلى أوكرانيا.

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