وزان..شجار ينتهي بجريمة قتل بشعة

هبة بريس - مكتب طنجة

اهتز دوار اعسارة التابع لجماعة الزومي، التابعة ترابيا لاقليم وزان على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب بعد تلقيه طعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض .

وبحسب مصادر محلية فان خلافا حادا نشب بين الضحية والجاني تطور الى شجار استل على اثره الجاني سكينا موجها جعنات قاتلة للضحية الذي سقط مدرجا في دمائه حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة بسبب فقدانه لكمية كبيرة من الدم.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا من أجل توقيف الجاني وتحديد أسباب الجريمة وتقديم الجاني إلى المحكمة.

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