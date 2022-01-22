غيابات وازنة عن تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة مالاوي

2022-01-22 / 6:58 مساءً
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هبة بريس- الرياضة

يغيب ثلاثة لاعبين بارزين عن الحصة التدريبية للمنتخب الوطني المغربي، مساء اليوم السبت، قبل مواجهة مالاوي، في ثمن نهائي كأس أفريقيا الكاميرون 2021.

وتخلف كل من أشرف حكيمي وفيصل فجر وياسين بونو عن الحصة التدريبية لمساء اليوم.

ومعلوم أن المنتخب الوطني سيواجه مالاوي يوم الثلاثاء القادم بداية من الثامنة مساء بملعب أحمدو أهيدجو بياوندي.

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‫23 تعليقات

  3. كرة القدم المغربية ذهبت مع أناس القدماء الشرفاء الذين يعرفون بقمة كرة القدم وليس اللعب مع ذوي الحسانة البانانة هههههههههههه.

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