غيابات وازنة عن تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة مالاوي
هبة بريس- الرياضة
يغيب ثلاثة لاعبين بارزين عن الحصة التدريبية للمنتخب الوطني المغربي، مساء اليوم السبت، قبل مواجهة مالاوي، في ثمن نهائي كأس أفريقيا الكاميرون 2021.
وتخلف كل من أشرف حكيمي وفيصل فجر وياسين بونو عن الحصة التدريبية لمساء اليوم.
ومعلوم أن المنتخب الوطني سيواجه مالاوي يوم الثلاثاء القادم بداية من الثامنة مساء بملعب أحمدو أهيدجو بياوندي.
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23 تعليقات
نتمنى الفوز للمنتخب الوطني المغربي في المقابلة التي ستجرى يوم الثلاثاء على مأظن …وستكون مقابلة جد شاعلة هههههههههههه.
تقريباً نصف من اللعبين لايستحقون وجودهم في الكاميرون بكل صراحة لان جل لعبه دون المتوسط هههههههههههه…
نتمنى التوفيق والمزيد من المثابرة والعطاء من أجل اللقب بكأس إفريقيا بإذن الله.
نخاف ان المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ان ينهزم أمام المنتخب الملاوي وتكون الطامة الكبرى هههههههه…
هذه المرة سيكون العكس أحسن بكثير من السابق.. نتمنى له التوفيق والنجاح باذن الله….
نخاف هذه المرة ان يكون اللعب ضعيف بكل المقايس وخطة اللعب غير واضحة بخلاف بعض اللاعبين في مستوى….
ننتظر مجهودات كبيرة من هذآ المنتخب ويحقق اهداف كثيرة…
نحن لايهمنا سواء انتصرنا او انهزمنا تبقى كلمة واحدة بيننا أخوة الإسلام وروح وطنية…
نريد تغير في التشكيلة حتى لانقع فيما وقعنا فيه.
الفوز للمنتخب الوطني المغربي يآرب.
نتمنى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ان يكون في المستوى المطلوب حيث كان لعبه ضعيف جدا…
الحياة لانتوقف على كرة القدم لأنها مجرد لعبة فيها الرابح والخاسر .. والحياة هكذا.
إن شاءالله المنتخب الوطني المغربي سينتصر…
نتمنى للفريق عودة ميمونة حاملين كأس إفريقيا..
إذا اردتم الفوز باللقب لكأس إفريقيا يجب تغير المدرب وكذا بعض الاعبين هههههههههههه.
نريد التغيير في التشكيلة من أجل الفوز باللقب لكأس إفريقيا ههههههه…
عندي احساس ان المنتخب الوطني المغربي سيفوز بهذة المقابلة التي ستجرى يوم الثلاثاء…
هنيئا للمنتخب الوطني المغرب مسبقا هههههههههههه.
كلشي نتوقعه من المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إما الانتصار او هزيمة هههههههههههه.
يقال المثل المغربي (إما ربحة او ضبحة هههههههههههه