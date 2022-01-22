خدمة لأجندة العسكر..وكالة الأنباء الفرنسية AFP “تُحَرّف” كلام غوتيريش حول الصحراء

هبة بريس- الرباط

فقدت وكالة الأنباء الفرنسية AFP بوصلة المهنية والموضوعية ، بتحريفها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الصادرة أمس الجمعة بشأن ملف الصحراء عقب الجولة الأولى لمبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، إلى المنطقة، حيث فسرتها وفق رؤيتها بمايخدم مصلحة المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجزائر .

ويتعلق الأمر باجتهاد وكالة الانباء الفرنسية في نقل تصريحات غوتيريش وفق رؤيتها وتفسيرها حيث اعتبرت أن المعنيَيْن بتصريحات المسؤول الأممي عند حديثه عن “أطراف القضية المدعوين إلى الحوار” هما المغرب وجبهة “البوليساريو” حصرا، في حين أن هذا الأخير لم يقل ذلك.

وجاء في قصاصة AFP “دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة المغرب وجبهة البوليساريو إلى إظهار اهتمام أقوى من لحل مشكلة الصحراء الغربية، وليس إلى الإبقاء فقط على عملية بلا نهاية”، حيث عملت على حصر أطراف القضية في المملكة والجبهة الانفصالية رغم أنها نقلت عن غوتيريش قوله أيضا “حان الوقت كي يفهم الأطراف الحاجة إلى الحوار والسعي إلى حل، وليس فقط إلى الإبقاء على عملية لا نهاية لها دون أمل في الحل”.

وعند العودة الى تسجيل غوتيريش المنشور على قناة الامم المتحدة بموقع يوتوب نجد ان غوتيريش لم يشر قط الى حصر اطراف النزاع بل على العكس من ذلك فقد اكد بشكل واضح على الدور الرئيس للجزائر في النزاع داعيا جميع الاطراف الى البحث عن حل واقعي ونهائي.

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