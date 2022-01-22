انتظرت حدوث أزمة في المغرب بسببه ..الغاز يخرج عائلات بولاية شلف الجزائرية للاحتجاج

2022-01-22 / 6:16 مساءً
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هبة بريس - الرباط

بعد أن منّت النفس بحدوث أزمة غاز بالمغرب عقب قرار قصر المرادية عدم تمديد اتفاقية خط أنابيب الغاز المغاربي المار من التراب المغربي نحو اسبانيا ، تشهد الجزائر حاليا احتجاجات في عدد من ولايات المناطق الشمالية التي تعرف موجات برد قاسية في ظل انقطاع الغاز عن المنازل.

وسلطت وسائل اعلام جزائرية الضوء على ازمة الغاز في بلد يعد من اكبر منتجي هذا المصدر الطاقي الحيوي ، من ابرزها بلدية الصبحة التابعة لولاية الشلف، والتي يحتج سكانها على عدم ربطهم بشبكة الغاز الطبيعي المخصص للتدفئة رغم الوعود الحكومية وتعهدات البلدية، وهو الأمر الذي أكدته جريدة “الخبر” المقربة من الجيش الجزائري.

وتسببت الوعود الكاذبة المقدمة لساكنة المنطقة المذكورة في خروج عدد من الاسر للاحتجاج ضد عدم ربط منازلهم بالغاز ، وهي الوعود التي تقدم لهم كل سنة دون ان يتم تفعليها رغم قساوة الظروف المناخية التي تشهدها تلك المناطق .

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