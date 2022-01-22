الشرطة الأمريكية تبحث عن قرود هاربة خاصة بأبحاث لقاح كورونا

هبة بريس - وكالات

قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إنها أطلقت عملية بحث عن 4 قرود من فصيلة “المكاك”، ‏والمخصصة لأبحاث متعلقة باللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.‏

وهربت القرود التي تتميز بذيل طويل، بعد أن تعرضت شاحنة تقل 100 منها لحادث تحطم مروري.

واصطدمت المقطورة التي كانت تقل القرود إلى مختبر في فلوريدا بشاحنة قلابة على طريق سريع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

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