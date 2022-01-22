تسجيل 7638 إصابة و31 وفاة جديدة بكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 7638 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.093.978 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 31 حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 15.113 .

كما تم التأكد من 5750 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.007.491.

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