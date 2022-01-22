تسجيل 7638 إصابة و31 وفاة جديدة بكورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 7638 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.093.978 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 31 حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 15.113 .
كما تم التأكد من 5750 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.007.491.
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يشهد المغرب منذ عقود خلت اختلالات بيّنة في وزارة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية،
اختلالات فـي التصريحات التي تقدمهـا الوزارة بالنسبـة للمصابيـن و الوفــيـات بفعـل كوفيـد 19 ، مـرة يصعدون في عدد المصابين ومـرة يصعدون في عدد الوفيـات ،ولاثـقـة فـي اللجنـة العلميـة والتقنيـة ولا فـي وزارة الصحـة ، ولا فـي المنظمـة العالميـة للصـحة ، ولا أحــد مـن هـؤلاء يتجـرأ لقـول الحقيــقة لأنهـم يخافـون على منـاصبهـم ، إنـهـا أكبـر خيـانـة عالميـة ومـؤامـرة دنـيـئة ، يؤيـدون الإرهـاب والترهيـب والدعـاية العـالميـة لفـرض التلقيـح واللقــاح. لا يعـرفـون شيئـا عـن الأنفـلونـزا الموسميـة إلا التجـار فـي الوبــاء ، وسـوف يفتضــح الأمـر طـال الزمــن أم قصـــر…