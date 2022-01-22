Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-07-14 18:34:24Z | |

الجزائر ومصر ثم تونس.. هذه مواجهات المنتخبات العربية للتأهل لمونديال “قطر”

2022-01-22 / 4:34 مساءً
1
هبة بريس - وكالات

أسفرت قرعة الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم “قطر 2022″، التي جرى سحبها اليوم السبت، في مدينة دوالا الكاميرونية، عن مواجهات قوية.

نتيجة القرعة:

مصر – السنغال

الكاميرون – الجزائر

غانا – نيجيريا

الكونغو الديمقراطية – المغرب

مالي – تونس.

وتم قبل القرعة، تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة إلى الدور الحاسم إلى مستويين بناء على تصنيف الـ”فيفا” الرسمي المنشور في 19 نوفمبر 2021 على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال، والمغرب، وتونس، والجزائر، ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر، والكاميرون، وغانا، ومالي، والكونغو الديمقراطية.

وستقام مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب المنتخب الذي ينتمي للمستوى الأول، وذلك لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات بطولة كأس العالم، المقررة إقامتها في قطر خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر و 18 ديسمبر المقبلين.

وينطلق الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية في نهاية شهر مارس المقبل.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غيابات وازنة عن تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة مالاوي

غيابات وازنة عن تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة مالاوي

2022-01-22 / 6:58 مساءً
Photo of المغرب يواجه الكونغو الديموقراطية للتأهل ل”مونديال قطر”

المغرب يواجه الكونغو الديموقراطية للتأهل ل”مونديال قطر”

2022-01-22 / 4:30 مساءً
Photo of الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يفرض اللقاح الإلزامي على جميع اللاعبين

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يفرض اللقاح الإلزامي على جميع…

2022-01-22 / 2:54 مساءً
Photo of ضمنهم حكيمي وبوفال.. الكاف يعلن التشكيلة المثالية لمجموعات “الكان”

ضمنهم حكيمي وبوفال.. الكاف يعلن التشكيلة المثالية لمجموعات “الكان”

2022-01-22 / 1:03 مساءً
Photo of “الكاف” يعلن عن أفضل لاعب وحارس مرمى في مجموعات كأس إفريقيا

“الكاف” يعلن عن أفضل لاعب وحارس مرمى في مجموعات…

2022-01-22 / 11:18 صباحًا
Photo of جامعة كرة السلة والاتحاد الإسرائيلي يتقفان على تعزيز التعاون

جامعة كرة السلة والاتحاد الإسرائيلي يتقفان على تعزيز التعاون

2022-01-22 / 10:38 صباحًا
Photo of خلال 24 ساعة.. فيفا يعلن بيع 1.2 مليون تذكرة لمونديال قطر

خلال 24 ساعة.. فيفا يعلن بيع 1.2 مليون تذكرة…

2022-01-21 / 3:30 مساءً
Photo of الدار البيضاء تحتضن الدوري الوطني الاول لكرة السلة الثلاثية

الدار البيضاء تحتضن الدوري الوطني الاول لكرة السلة الثلاثية

2022-01-21 / 1:13 مساءً
Photo of المعلق “مول الكالة”.. كل إناء بما فيه ينضح و كل ذات بما فيها تفيض

المعلق “مول الكالة”.. كل إناء بما فيه ينضح و…

2022-01-21 / 12:37 مساءً
Photo of بالأرقام.. أقوى وأضعف منتخب في “الكان” بعد انتهاء دور المجموعات

بالأرقام.. أقوى وأضعف منتخب في “الكان” بعد انتهاء دور…

2022-01-21 / 11:30 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق