وجدة .. إيقاف 03 أشخاص متورطين بسرقة وكالة بنكية

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، صباح اليوم السبت 22 يناير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في السرقة من داخل وكالة بنكية.

وكانت مصالح الأمن بمدينة وجدة قد توصلت، صباح اليوم السبت، ببلاغ حول تسجيل سرقة باستعمال الكسر طالت معدات مكتبية من داخل وكالة بنكية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم وحجز جميع المسروقات بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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