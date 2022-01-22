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“الكاف” يعلن عن أفضل لاعب وحارس مرمى في مجموعات كأس إفريقيا

2022-01-22 / 11:18 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مهاجم منتخب الكاميرون، فينسينت أبو بكر، كأفضل لاعب وهداف في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

وكتب الـ”كاف” عبر حسابه في موقع “تويتر”: “ماكينة أهداف لا تتوقف عن التسجيل.. بعد تسجيله لخمسة أهداف في دور المجموعات، فينسينت أبو بكر، مهاجم الكاميرون، استحق لقب أفضل لاعب وهداف في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا”.

وأعلن الـ”كاف” أيضا، عن اختيار حارس مرمى منتخب مصر، محمد الشناوي، كأفضل حارس في مرحلة المجموعات.

ونشر الحساب الرسمي لـ”الكاف”، صورة الشناوي، وقال إن “حامى العرين بتصدياته الرائعة مع منتخب مصر، محمد الشناوي، هو أفضل حارس مرمى في دور المجموعات من كأس إفريقيا”.

ونال نجم منتخب غينيا الصاعد، إلياكس موريبا، لقب أفضل لاعب شاب في دور المجموعات.

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