جامعة كرة السلة والاتحاد الإسرائيلي يتقفان على تعزيز التعاون

2022-01-22 / 10:38 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة أنها اتفقت مع الاتحاد الإسرائيلي للعبة على تعزيز تعاونهما المشترك.

وذكر بلاغ للجامعة مساء امس الجمعة، أنه في اطار انفتاح الجامعة الملكية المغربیة لكرة السلة على المحیط الدولي وتعزيزا للدور الذي تلعبه الدبلوماسـیة الرياضیة ، « فقد توصلت الجامعة مع نظيرها الاتحاد الاسرائيلي لكرة السلة ، یوم الخميس 21 يناير 2022،الى اتفاق تعاون تاريخي يشمل جميع المجالات التعليمية و الصحية و الرياضية و الاجتماعية المرتبطة بكرة السلة ».

وأشار إلى أنه خلال هذا الاجتماع الذي عقد عن بعد، وشارك فيه عن الجانب الاسرائیلي، السید أميرام هالیفي رئيس الاتحاد الاسرائیلي لكرة السلة ومن الجانب المغربي، السـید مصطفى أوراش رئيس الجامعة الملكية المغربیة للعبة ،عبر الجانبان عن « رغبتهما المشتركة وإرادتهما القویة لجعل هذا التعاون نموذجا للأمل لدول العالم، مع تعزيز تنمية كرة السلة و ترسيخ قيمها النبيلة ».

وأفاد المصدر ذاته بأن الاجتماع « خلص الى اتخاذ قرار من طرف الرئيسين ،و الأمين العام للاتحاد الاسرائیلي السید يعقوب بنشوشان و نظيره الكاتب العام للجامعة الملكية المغربیة لكرة السلة السـید أمجد تهبوش، و أعضاء ادارة الاتحادين، بعقد اجتماع خلال شهر مارس المقبل لتوقيع اتفاقية التعاون والاحتفال بهذا الحدث التاريخي الذي سيربط بين جامعتي كرة السلة بالبلدين ،حيث سيتوج بتنظيم مباراتين ودیتين لمنتخبي الرجال و السيدات » .

وأضاف البلاغ أنه ستتم خلال هذه المناسـبة « المرموقة والسعیدة »، دعوة ممثلي الهیئات الرياضیة الدولیة ،ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة ورئيس الاتحاد الافريقي ».

وقد حضرت هذا الاجتماع ،وفق البلاغ، السـیدة لیا بنشتریت « بصفتها ممثلة رسمیة ومبادرة للتعاون ،حيث افتتحت الجلسة بتقديم الشكر و الولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على فتح جلالته دروب التقارب وتعزيزه للروابط الأخوية بين الشعبين و إتاحة آفاق لتنمية مستقبل مزدهر للأجيال الحالية و القادمة » ، مشيدة بهذا التعاون « الذي سيعود حتما بالنفع العميم على عائلة كرة السلة في كلا البلدين ».

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