انطونيو غوتيريس

غوتيريس: “من مصلحة الجميع حل قضية الصحراء المغربية”

2022-01-22 / 9:42 صباحًا
0
هبة بريس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى إظهار “اهتمام أقوى من الجانبين لحل ملف “الصحراء المغربية”.

وقال غوتيريش “حان الوقت كي يفهم الأطراف الحاجة إلى الحوار والسعي إلى حل، وليس فقط إلى الإبقاء على عملية لا نهاية لها دون أمل في الحل”.

وأضاف غوتيريش “آمل أن تتطور العملية السياسية مرة أخرى”، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”مشكلة مستمرة منذ عقود عدة في منطقة من العالم نرى فيها مشاكل أمنية خطيرة جدا وحيث نرى الإرهاب يتكاثر في منطقة الساحل وعلى نحو متزايد بالقرب من السواحل، ومن مصلحة الجميع حل مشكلة الصحراء نهائيا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجامعة العربية … القمة العربية لن تعقد قبل متم شهر أبريل المقبل

الجامعة العربية … القمة العربية لن تعقد قبل متم…

2022-01-21 / 10:14 مساءً
Photo of بعد فشلها سياسيا ..الجزائر تُجيش أئمتها لتأطير انفصاليي تندوف

بعد فشلها سياسيا ..الجزائر تُجيش أئمتها لتأطير انفصاليي تندوف

2022-01-21 / 8:30 مساءً
Photo of الجزائر تجمد أنشطة حزب معارض وتغلق مقره

الجزائر تجمد أنشطة حزب معارض وتغلق مقره

2022-01-21 / 7:58 مساءً
Photo of “الكونفيدينسيالـ : المغرب لن يصالح اسيانيا بدون تغيير الموقف من الصحراء

“الكونفيدينسيالـ : المغرب لن يصالح اسيانيا بدون تغيير الموقف…

2022-01-21 / 7:10 مساءً
Photo of حيار: القطب الاجتماعي يعد من آليات تعزيز بناء الدولة الاجتماعية

حيار: القطب الاجتماعي يعد من آليات تعزيز بناء الدولة…

2022-01-21 / 3:52 مساءً
Photo of مخيمات تندوف.. “تنديد ايطالي” بتجنيد الأطفال واستغلالهم عسكريا

مخيمات تندوف.. “تنديد ايطالي” بتجنيد الأطفال واستغلالهم عسكريا

2022-01-21 / 11:39 صباحًا
Photo of جزائريون لتبون: “انتهى زمن المهدئات بخروج المنتخب من الكان فمتى ستستجيب للحراك”

جزائريون لتبون: “انتهى زمن المهدئات بخروج المنتخب من الكان…

2022-01-21 / 9:42 صباحًا
Photo of منظمة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة تصنف مياه الكناري كمناطق مغرب

منظمة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة تصنف مياه الكناري كمناطق…

2022-01-20 / 10:09 مساءً
Photo of “بيتاس” عن عودة العلاقات مع إسبانيا..نحتاج لكثير من الوضوح

“بيتاس” عن عودة العلاقات مع إسبانيا..نحتاج لكثير من الوضوح

2022-01-20 / 8:12 مساءً
Photo of عدم استقبال الملك لغوفرين الذي عين نفسه سفيرا.. الحكومة توضح

عدم استقبال الملك لغوفرين الذي عين نفسه سفيرا.. الحكومة…

2022-01-20 / 6:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق