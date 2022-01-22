ضمنها المغرب والجزائر.. ألمانيا تصنف دولا جديدة “مناطق عالية الخطورة الوبائية”

صنفت ألمانيا 155 دولة من إجمالي نحو مئتي دولة حول العالم حتى الآن، مناطق عالية الخطورة الوبائية.

وأعلن معهد “روبرت كوخ” لمكافحة الأمراض، أنه تم إضافة 19 دولة جديدة إلى قائمة الدول ذات الخطورة الوبائية العالية، ليبلغ إجمالي عدد الدول المشمولة بالقائمة 155 دولة.

والدول الجديدة التي ستضاف إلى القائمة اعتبارا من يوم غد الأحد المقبل، هي رومانيا ومولدوفا وكوسوفو والمغرب وتونس والجزائر والسعودية واليابان والهند وبوتان ونيبال ومنغوليا وكازاخستان وأوزبكستان والمالديف والبرازيل وتشيلي والإكوادور وباراغوي.

ويرتبط تصنيف منطقة ما على أنها عالية الخطورة بتحذير سفر من وزارة الخارجية الألمانية، للرحلات السياحية غير الضرورية.

ويسهل بموجب هذا التصنيف على السائحين إلغاء الرحلات التي تم حجزها بالفعل، دون مقابل، ولكن لا يعني ذلك حظر السفر.

ويتم التصنيف بعد تحليل مشترك وقرار من قبل وزارات الصحة والخارجية والداخلية.

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