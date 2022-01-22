طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن يظل الطقس بارد ا نسبيا، مع تكون جليد محليا داخل البلاد خاصة بالأطلس، الريف، هضاب الفوسفاط ووالماس، الجنوب الشرقي وشرق المملكة.

وستهم قطرات مطرية متفرقة منطقة سوس، مرتفعات الأطلس الكبير والصغير وشمال الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، فضلا عن تساقطات ثلجية بقمم مرتفعات الأطلس الكبير.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية بالسواحل المحيطية الجنوبية وشمال المنطقة الشرقية، وتناثر حبات من الغبار جنوب البلاد.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، الواجهة المتوسطية، المناطق الوسطى والجنوبية للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و2 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 3 و4 درجات بمرتفعات الريف، المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 4 و11 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى وأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 10 و15 درجة بالوسط وشمال شرق الأقاليم الجنوبية وما بين 15 و20 درجة بمنطقة سوس وبالمتبقي من جنوب البلاد.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض بغرب السواحل الجنوبية، وستعرف بعض الارتفاع بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز وشمال أصيلة، وقليل الهيجان ما بين المهدية والجرف الأصفر وما بين الصويرة وبوجدور.

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