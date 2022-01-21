فاس.. إحالة خمسة أشخاص على النيابة العامة بتهمة تكوين شبكة إجرامية

ع محياوي _ هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 21 يناير الجاري، خمسة مشتبه فيهم، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة وثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الهاتفية باستعمال الكسر.

وكان ثلاثة من بين المشتبه فيهم قد أقدموا على تعييب منشآت ذات منفعة عمومية وسرقة كميات من الأسلاك الهاتفية النحاسية، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص هوياتهم وتوقيفهم متلبسين بحيازة معدات حديدية تستعمل في قطع الأسلاك وتكسير الأقفال وسلاحين أبيضين من الحجم الكبير.

كما مكنت الأبحاث المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية شخصين يشتبه في تورطهما في شراء وإخفاء متحصلات هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم توقيفهما وتسفر عملية التفتيش المنجزة بمستودع للمتلاشيات في ملكية أحدهما عن حجز 19 كيلوغراما من الأسلاك النحاسية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح اليوم الجمعة.

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