الجامعة العربية … القمة العربية لن تعقد قبل متم شهر أبريل المقبل

2022-01-21 / 10:14 مساءً
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هبة بريس

اكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن المشاورات ما تزال جارية لتحديد موعد للقمة العربية المقبلة، مستبعدا عقد القمة قبل شهر رمضان المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عربية اليوم الجمعة عن المسؤول بالجامعة العربية أن القمة التي من المفترض أن تستضيفها الجزائر، لن تعقد قبل شهر رمضان الفضيل، الذي يصادف حلوله هذا العام شهر أبريل المقبل.

وأكدت ذات المصادر أن حسام زكي كشف أن تأجيل القمة « يأتي لتأمين حالة الاسترخاء والأمان من جائحة كورونا »، قبل أن يضيف ان « مسعى المصالحة العربية أو لم الشمل العربي مرهون بمدى نجاح العمل التمهيدي من مشاورات وحوارات ».

وجاءت تصريحات حسام زكي عقب زيارة قام بها للجزائر، للوقوف على مدى الاستعدادات التي اتخذتها السلطات في هذا البلد من أجل تنظيم القمة وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الأعضاء فيها.

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