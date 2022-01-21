اعتقال عضو ديمقراطي في الكونغرس الأمريكي

هبة بريس ـ وكالات

اعتقل النائب الديمقراطي في الكونغرس عن ولاية نيويورك الأمريكية، جمال بومان، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية على حقوق التصويت في مبنى الكابيتول الأمريكي، بحسب ما أعلن مكتبه الاعلامي.

وقال ماركوس فرياس، المتحدث باسم بومان في بيان: “اليوم (الخميس)، انضم عضو الكونغرس جمال بومان إلى وقفة احتجاجية غير عنيفة حول حقوق التصويت عند الحاجز الشمالي لمبنى الكابيتول الأمريكي، وقد اعتقلته شرطة الكابيتول”.

وقالت شرطة الكابيتول في تغريدة على “تويتر” إنه قبل ظهر الخميس “بدأ المتظاهرون في إغلاق جانب من الحاجز الشمالي خارج مبنى الكابيتول الأمريكي”، مبينة أن “الضباط بدأوا في الاعتقالات بعد توجيه ثلاثة إنذارات للمتظاهرين”.

وذكرت أنها ألقت القبض على أكثر من عشرين شخصا على صلة بالاحتجاج.

وتأتي المظاهرة بعد ساعات من فشل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بتمرير تشريع حقوق التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

بومان هو من بين العديد من المشرعين الديمقراطيين الأفارقة الأمريكيين الذين تم اعتقالهم منذ العام الماضي أثناء مشاركتهم في احتجاج على حقوق التصويت في مبنى الكابيتول.

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