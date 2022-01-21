الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على زيادة رأسمال (Mutandis SCA)

هبة بريس

أشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الجمعة، على المنشور المتعلق بالزيادة في الرأسمال لشركة (Mutandis SCA)، من خلال طرح أسهم جديدة، وإلغاء حق الاكتتاب التفضيلي.

وأوضحت (Mutandis)، في بلاغ لها، أن هذه العملية تهم مبلغا إجماليا قيمته 300 مليون درهم (متضمنا لمنحة الإصدار)، مع تحديد سعر السهم في 240 درهما، مسجلة أن فترة الاكتتاب ستكون مفتوحة من 31 يناير الجاري إلى غاية 4 فبراير المقبل على الساعة الثالثة والنصف (ضمنا).

ويتكون المنشور الذي أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل على البيان المرجعي المتعلق بسنة 2020 المسجل بتاريخ 16 يوليوز 2021 تحت المرجع (EN/EM/010/2021)، والتحيين رقم 1 للبيان المرجعي المتعلق بسنة 2020 المسجل بتاريخ 18 يناير 2022 تحت المرجع (EN/EM/002/2022) ومذكرة العملية.

وأشار البلاغ إلى أن أسهم (Mutandis SCA) ستكون متوفرة للبيع لدى جميع الوكالات البنكية وشركات البورصة أعضاء نقابة التوظيف (syndicat de placement)، مسجلا أن المنشور الذي أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل متوفر مجانا على المواقع الالكترونية للهيئة وبورصة الدار البيضاء وشركة (Mutandis).

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