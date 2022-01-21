بتهمة الرشوة …الحبس النافذ لقاضي بمكناس

ع محياوي _ هبة بريس

قضت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية مكناس، حسب مصدر هبة بريس يوم أمس الخميس على قاض بمحكمة قضاء الأسرة بمكناس، بالحبس النافذ ل6 أشهر بعد اعتقاله قبل نحو 3 أشهر لتورطه في قضية ارتشاء وتسلم مبلغ مالي من متقاض للتدخل في ملف رائج بمحكمة الأسرة.

وآخذته حسب ذات المصدر، لأجل “الرشوة وذلك بطلب وقبول عرض للقيام بعمل من أعمال وظيفته والانحياز لصالح أحد الأطراف بصفته أحد رجال القضاء”، التي توبع بها من طرف قاضي التحقيق باستئنافية مكناس الذي حقق معه وأحال ملفه على الغرفة لاستفادته من الامتياز القضائي.

ويأتى توقيف المتهم يضيف المصدر، بناء على شكاية أحد المتقاضين قدمها بواسطة الرقم الأخضر الذي تشرف عليه رئاسة مؤسسة النيابة العامة لمحاربة الرشوة، حيث جرى تكليف الشرطة القضائية بمكناس بأمر من الوكيل العام في نفس الدائرة القضائية، بنصب كمين للقاضي المشتكى به لأجل ضبطه متلبسا باستلام مبلغ الرشوة الذي طلبه من أحد المتقاضين بمحكمة قضاء الأسرة بمكناس، بحسب ما جاء في شكايته.

ونجحت الشرطة في ضبطه متلبسا بمجرد تسلمه مبلغ ألفي درهم من المشتكي، وذلك بالمكان الذي تم الاتفاق عليه بينهما لتنفيذ عملية التسليم.

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