بريطانيا تعلن تحديد سلالة فرعية من متحور “أوميكرون”

2022-01-21 / 7:28 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

حددت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة السلالة الفرعية لمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا، والمعروفة باسم BA.2، كمتغير قيد التحقيق مع معدلات الحالة الحالية منخفضة للغاية.

بريطانيا تعلن تحديد سلالة فرعية من متحور دراسة تكشف عمّا قد يفسّر اثنين من الأعراض الرئيسية لـ”كوفيد-19″!
وقالت الهيئة الصحية إنه يجري إجراء مزيد من التحليلات والدراسات في الوقت الحالي، مبنية أنه تم تحديد 53 إصابة فقط من السلالة الفرعية في المملكة المتحدة بحلول 10 يناير.

وتشترك BA.2 في أوجه التشابه مع BA.1، وكلاهما يعتبران “أوميكرون”. ومع ذلك فإن السلالة الفرعية BA.2 تحتوي على طفرات مختلفة في الجين S مقارنة بـ BA.1، مما يعني أنه عند إجراء اختبار PCR، يظهر BA.2 إيجابيا للجين S بينما لا يظهر BA.1.

وتنتشر BA.2 في مثل الهند والفلبين، والمملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك. كما أن هناك بعض المؤشرات على أنها قد تكون أكثر قابلية للانتقال، لكن الخبراء يقولون إنه لا يوجد دليل قاطع على ذلك حتى الآن.

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