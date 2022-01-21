“الكونفيدينسيالـ : المغرب لن يصالح اسيانيا بدون تغيير الموقف من الصحراء

هبة بريس ـ الرباط

في خروج اعلامي جديد عنونت صحيفة “الكونفيدينسيال” تقرير لها بـ”المغرب يرد على إسبانيا: بدون تغيير الموقف من الصحراء لا توجد مصالحة”.

واعتبرت الصحيفة أن “حكومة بيدرو سانشيز كانت مخطئة عندما نقلت ملف الأزمة مع الرباط إلى الملك فيليبي السادس، وذلك في محاولة لحل الأزمة مع المغرب التي بدأت قبل 13 شهرا.

وشددت “الكونفيدينسيال” على أن “الأزمة ستبقى مستمرة طالما أن السلطة التنفيذية الإسبانية لم تعدل موقفها بشأن الصحراء”.

يأتي هذا الخروج الاعلامي بعد تصريحات لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش والناطق الرسمي مصطفى بايتاس والذي قال ان اغلاق باب الأزمة بتطلب لكثير من الوضوح”.

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