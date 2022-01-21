“الكونفيدينسيالـ : المغرب لن يصالح اسيانيا بدون تغيير الموقف من الصحراء
هبة بريس ـ الرباط
في خروج اعلامي جديد عنونت صحيفة “الكونفيدينسيال” تقرير لها بـ”المغرب يرد على إسبانيا: بدون تغيير الموقف من الصحراء لا توجد مصالحة”.
واعتبرت الصحيفة أن “حكومة بيدرو سانشيز كانت مخطئة عندما نقلت ملف الأزمة مع الرباط إلى الملك فيليبي السادس، وذلك في محاولة لحل الأزمة مع المغرب التي بدأت قبل 13 شهرا.
وشددت “الكونفيدينسيال” على أن “الأزمة ستبقى مستمرة طالما أن السلطة التنفيذية الإسبانية لم تعدل موقفها بشأن الصحراء”.
يأتي هذا الخروج الاعلامي بعد تصريحات لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش والناطق الرسمي مصطفى بايتاس والذي قال ان اغلاق باب الأزمة بتطلب لكثير من الوضوح”.
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15 تعليقات
الصحراء مغربية احبوا ام كرهوا وسنظل نحاربها إلى آخر نبضة قلب عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده…
الحمدلله تقريبا جميع الدول العربية والغربية دائما في صفنا لاشئ يغير عن الصحراء المغربية سيبقى مغربية إلى أن يرث الله الارض ومن عليها…
اللهم أبعد عنا النظام العسكري الإرهابي الجزائري وسنكون بألف خير يآرب…
إن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا علاقة متينة وقوية جدآ الم يدخل بينهما حقود وحاسد …والفاهم يفهم هههههههههههه.
نحن فخورين ان نضع ايدينا مع هذه الدولة المتقدمة فهي دولة النجاحات الباهرة لذالك فنحن محسود من بعض الدول لاداعي لذكرها قوى الشر يملؤ قلبها لأنها فاشلة لاسيادة لها … اللهم أبعد عنا كما بعدت السماء عن الارض…
سندافع عن حقوقنا في صحرائنا وإن كلفنا ذالك حياتنا وارواحنا نفديها باغلى ما نملك وشعارنا هو الله الوطن الملك فنحن وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما مكافحا من أجل وطننا الغالي..
المغرب عازم على إنهاء اللعبة الاسبانية القذرة في ملف الصحراء ؛في انتظار باقي الملفات العالقة بين الجارين.
الصحراء مغربية احبوا ام كرهوا وسنظل نكافح عنها الى اخر يوم في حياتنا وشعارنا الله الوطن الملك
إن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا الحمد لله علاقة تربط بينها الأخوة اكثر من المصلحة وانتهى الكلام….
علاقة المغرب واسبانيا علاقة لها تاريخ عريق منذ زمن طويل له ارتباط قوي ولكن للاسف الشديد عندما دخلوا النظام الجزائري الإرهابي افسدوا هذه العلاقة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…
يجب على قادة الدول المغرب واسبانيا الجلوس الى طاولة الحوار لايجاد حل مناسبا يرضي الطرفين وكذا الاعتراف لشرعية الصحراء المغربية …
موقف المغرب تجاه الجارة الإسبانية كان من أجل إعادة الصلح ولكن للاسف الشديد الحاجز الذي يقف بين هذه العلاقة هي الصحراء المغربية … ونحن ان نتخلى عنها ابدا ولو كلفنا ذالك ارواحنا .
يجيب على هده الحكومة ان تستعمل نفس الورقة و الشروط غلى جميع الدوال اللي هيا غير معترفة بالصحراء المغربية ام علاقة المغرب واسبانيا علاقة لها تاريخ عريق منذ زمن طويل و يجيب على هد الحكومة في التفكير في مصلحة البلاد و العباد و سوالي لاخنوش هل ينتظر ان يفوز في الانتخابات القادمة بابلو كسادو الحزب اليميني المتطرف اللي كان في اتصال معه الحزب اللي يكره المهاجرين المغاربة و العرب و ذائيما و تقول الحل القضية الصحراء في يد الامام المتحدة و الصحراء مغربية ستبقى مغربية إلى أن يرث الله الارض ومن عليها.
خاص اسبانيا تحل مشكلها مع المغرب حيت الاراضي والجزر مستعمرهوم مند زمن بعيد ….
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كانت العلاقة الديبلوماسية بين المغرب واسبانيا اخوية وحيدة ولكن افسدتها النضام الجزائري العسكري وكما يقول المثل المغربي (مكيدخل بين الصفر واللحم غير الوسخ) هذا ناتج على ان الجزائر هي الخاسر الأكبر في الاخير ….