“الجنس مقابل النقط “..جامعة عبد المالك السعدي تنفي تلقيها 70 شكاية في القضية .

هبة بريس ـ مكتب طنجة

خرجت جامعة عبد المالك السعدي، اليوم الجمعة، عن صمتها بخصوص مانشر حول تلقيها لـ 70 شكاية في ملف ما يعرف بـ”الجنس مقابل النقاط”.

وقالت رئاسة الجامعة، في بيان حقيقة ان هناك شكاية واحدة بيد القضاء مشيرة الى انه :”بعد البحث والتحري، تأكدت الجامعة أن الشكاية المعروضة حاليا على القضاء تحمل جميع العناصر القانونية، وبناء عليه تم اتخاذ المتعين فيها طبقا للقانون.”.

وأضاف بيان الجامعة، أنها لم يسبق لها عبر كل القنوات بما في ذلك الرقم الأخضر والبريد الإلكتروني الذين وضعا من أجل تلقي مثل هذه الشكايات، أن توصلت بهذا العدد المبالغ فيه من الشكايات والمتمثل في سبعين شکاية.

واعتبرت أن هذا الرقم “يعبر عن مبالغة تمس سمعة وكرامة السيدات والسادة الأساتذة والإداريين والطلبة وخريجي الجامعة.”، مؤكدة حرصها على “كل الحرص على حماية جميع مكوناتها، أساتذة وإداريين وطلبة، من كل سلوك مشین بما فيه التحرش أو العنف.”.

وتداولت عدد من الصفحات والمواقع في وقت سابق اخبارا حول تلقي جامعة عبد المالك السعدي 70 شكاية لطالبات تعرضن للاعتداءات الجنسية في الجامعة وهو مانفته الجامعة بشكل قاطع .

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