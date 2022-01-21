مصر تتصدر قائمة أقوى الجيوش العربية… والمغرب يحتل المركز السادس

هبة بريس ـ الرباط

أشار تقرير “غلوبال فاير باور” السنوي حول قائمة أقوى جيوش العالم، إلى احتلال الجيش المصري المرتبة الـ12 عالميا، والأولى عربيا، فيما جاءت سوريا في الترتيب الـ 47 عالميًا، والخامسة عربيا.

وبحسب التقرير الصادر عن المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية “غلوبال فاير باور”، تصدر الجيش الأمريكي قائمة أقوى جيوش العالم، ثم تلاه الجيش الروسي الذي احتل المرتبة الثانية، وبعده الجيش الصيني في المرتبة الثالثة.

أما عن قائمة الجيوش العربية التي دخلت هذا التصنيف، فقد تقدم الجيش المصري على نظرائه حيث جاء في المرتبة الـ12 عالميا، بينما أحرز الجيش الجزائري المرتبة الـ31 عالميا والثالث على صعيد منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ليحتل الجيش السوري المركز الخامس عربيا والـ47 عالميا، ليأتي الجيش المغربي في المركز السادس عربيا و55 عالميا.

فيما يلي ترتيب الجيوش العربية في قائمة غلوبال فاير باور:

12- مصر ـ 1

20- السعودية ـ 2

31- الجزائر ـ 3

34- العراق ـ 4

36- الإمارات ـ 5

47- سوريا ـ 6

55- المغرب ـ 7

71- الكويت ـ 8

72- ليبيا ـ 9

73- السودان ـ 10

74- تونس ـ 11

75- الأردن ـ 12

77- قطر ـ 13

78- عمان ـ 14

80- اليمن ـ 15

98- البحرين ـ 16

103- جنوب السودان ـ 17

114- لبنان. ـ 18

138- الصومال ـ 19

ويقدم موقع “غلوبال فاير باور” منذ عام 2006، قائمة سنوية تتضمن 140 قوة عسكرية حول العالم، وذلك بحسب قوتها العسكرية والمالية وقدرتها اللوجستية والبرية والبحرية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0