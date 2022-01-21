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حصيلة صادمة.. تسجيل 8338 إصابة و35 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-21 / 4:45 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 8338 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.086.340 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 15.082 .

كما تم التأكد من 5694 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.001.741.

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‫21 تعليقات

  1. لاندري هل هذا صحيح أم مجرد لعبة سياسية تسيطر على العالم بأكمله وذالك بتحقيق أهداف المبيعات والتسويق في اللقاحات لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

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