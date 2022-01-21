بعدما وصف المغربيات ب”العاهرات”.. الإعلامي عبد الصمد ناصر ل”الدراجي”: “طفح الكيل”

هبة بريس - الرباط

هاجم الإعلامي المغربي بقناة الجزيرة عبد الصمد ناصر، الصحفي حفيظ الدراجي، على خلفية سبه للمغربيات ووصفهم ب”العاهرات” في محادثة على موقع “انستغرام”.

وفي حسابه على موقع تويتر، قال الاعلامي عبد الصمد ناصر، “‏قذف المحصنات والطعن في شرف وأعراض المغربيات والمغاربة جريمة نكراء وشنيعة لا يجب السكوت عنها.”

وأضاف “لا يعقل أن يصل الإسفاف والتطاول هذا الحد دون مراعاة لحرمة دينية ولا للمؤسسة التي يعمل بها ولا لبلد الإقامة.. الرأي العام في ‎المغرب وخارجه يغلي غضبا وعلى الجهات المختصة التصرف..

طفح الكيل”.

وكانت شابة مغربية قد سربت مضمون محادثة مع الصحفي الجزائري بقناة بين سبور القطرية، وصف فيها المغربيات ب”العاهرات” وقذفهم بأبشع النعوت.

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