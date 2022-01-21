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تونس… غموض حول حقن 6 قاصرات بمادة مجهولة

2022-01-21 / 3:48 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أحاط الغموض بتكرر حوادث حقن فتيات قاصرات في تونس بمادة مجهولة، وقع آخرها اليوم الجمعة، حيث تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 10 سنوات في قصور الساف من ولاية المهدية، إلى عملية حقن من قبل أحد المجهولين خلال عودتها من المدرسة.

ونقلت قناة “نسمة” التونسية عن الناطق الرسمي باسم النقابة الأساسية لقوات الأمن الداخلي بالمهدية، عبد الناصر بن كريم، قوله بأن الطفلة كشفت في بلاغها عن أن “شخصا يرتدي ميدعة بيضاء تعمد تلقيحها”، مشيرا إلى أنها تحولت إلى المستشفى الجامعي الطاهر صفر حيث تم أخذ عينات مخبرية لمعرفة المادة، فيما أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث.

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت حوادث مماثلة في ولايات تونسية مختلفة، حيث تعرضت 5 فتيات قاصرات للحقن في 3 واقعات منفصلة (1 في توزر، 3 في تونس، 1 في قفصة) من طرف مجهولين ما سبب تدهور حالتهن الصحية ونقلهن إلى المستشفيات.

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