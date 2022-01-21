قيس سعيد

قيس سعيد: لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه

2022-01-21 / 1:39 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، إنه لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه.

وذكرت الرئاسة التونسية على حسابها الرسمي على “فيسبوك”، مساء أمس الخميس، أن الرئيس قيس سعيد قد شدد على أنه لا نية لتركيع القضاء في البلاد، ولن يتم ترك الشعب التونسي أمام كل من يتاجر بحقوقهم.

وجاءت تصريحات سعيد خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بقصر قرطاج، والتي أكد خلالها أن الحريات مضمونة في بلاده أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى تمسكه بتطبيق القانون على الجميع ورفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف تونسي، خاصة ممن يريدون ضرب الدولة، على حد وصفه.

وقال الرئيس التونسي: ليس لأي كان من تونس أو من خارجها.. ومن التونسيين الخونة الذين باعوا ضمائرهم إلى عدد من المخابرات الأجنبية.. نقول لهم إننا نعمل في إطار القانون وأن يكون القضاء مستقلا، لا أن يجلس قاض يدعي أنه يطبق القانون، في حين أنه يتجاهله لأنه تحصل على الأريكة بناء على الولاء لا على كفاءته.

وتابع قيس سعيد، أن ”البعض يعتقد أن لديه حصانة في حين أنه لا حصانة أمام القانون، وإن كانت موجودة فهي وظيفية حتى يمارس مهامه بكل استقلالية.. أمّا أن تتحول إلى مصدر للتجاوزات يتخفى وراءها فلا مكان له”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البرلمان النمساوي يقر قانونا يفرض التلقيح الإلزامي ضد كورونا

البرلمان النمساوي يقر قانونا يفرض التلقيح الإلزامي ضد كورونا

2022-01-21 / 10:23 صباحًا
Photo of وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

2022-01-21 / 9:47 صباحًا
Photo of لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تطلب مقابلة مع إيفانكا ترامب

لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تطلب مقابلة مع إيفانكا…

2022-01-20 / 11:47 مساءً
Photo of غامبيا تهزم تونس بالقاضية في الوقت الضائع

غامبيا تهزم تونس بالقاضية في الوقت الضائع

2022-01-20 / 11:36 مساءً
Photo of المحكمة الدستورية ترفض طلبات لإلغاء الجواز الصحي في بلجيكا

المحكمة الدستورية ترفض طلبات لإلغاء الجواز الصحي في بلجيكا

2022-01-20 / 11:03 مساءً
Photo of فرنسا تبدأ تخفيف القيود لمكافحة كورونا اعتبارا من 2 فبراير

فرنسا تبدأ تخفيف القيود لمكافحة كورونا اعتبارا من 2…

2022-01-20 / 10:49 مساءً
Photo of إصابة ابنة جونسون ذات الـ6 أسابيع بكورونا

إصابة ابنة جونسون ذات الـ6 أسابيع بكورونا

2022-01-20 / 12:56 مساءً
Photo of تونس تسجل أول إصابة بفيروس “فلورونا”

تونس تسجل أول إصابة بفيروس “فلورونا”

2022-01-20 / 11:22 صباحًا
Photo of منظمة الصحة العالمية تحث الدول على رفع قيود السفر الدولية

منظمة الصحة العالمية تحث الدول على رفع قيود السفر…

2022-01-20 / 10:54 صباحًا
Photo of الجزائر.. تعليق الدراسة في المدارس ل10 أيام لمواجهة كورونا

الجزائر.. تعليق الدراسة في المدارس ل10 أيام لمواجهة كورونا

2022-01-20 / 9:34 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق