قيس سعيد: لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، إنه لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه.

وذكرت الرئاسة التونسية على حسابها الرسمي على “فيسبوك”، مساء أمس الخميس، أن الرئيس قيس سعيد قد شدد على أنه لا نية لتركيع القضاء في البلاد، ولن يتم ترك الشعب التونسي أمام كل من يتاجر بحقوقهم.

وجاءت تصريحات سعيد خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بقصر قرطاج، والتي أكد خلالها أن الحريات مضمونة في بلاده أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى تمسكه بتطبيق القانون على الجميع ورفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف تونسي، خاصة ممن يريدون ضرب الدولة، على حد وصفه.

وقال الرئيس التونسي: ليس لأي كان من تونس أو من خارجها.. ومن التونسيين الخونة الذين باعوا ضمائرهم إلى عدد من المخابرات الأجنبية.. نقول لهم إننا نعمل في إطار القانون وأن يكون القضاء مستقلا، لا أن يجلس قاض يدعي أنه يطبق القانون، في حين أنه يتجاهله لأنه تحصل على الأريكة بناء على الولاء لا على كفاءته.

وتابع قيس سعيد، أن ”البعض يعتقد أن لديه حصانة في حين أنه لا حصانة أمام القانون، وإن كانت موجودة فهي وظيفية حتى يمارس مهامه بكل استقلالية.. أمّا أن تتحول إلى مصدر للتجاوزات يتخفى وراءها فلا مكان له”.

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