الدار البيضاء تحتضن الدوري الوطني الاول لكرة السلة الثلاثية

2022-01-21 / 1:13 مساءً
0
هبة بريس

تنظم الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وبشراكة مع أحد النوادي الخاصة ،الدوري الوطني الأول لكرة السلة الثلاثية ، وذلك خلال نهاية الأسبوع الجاري ، ( 22 و 23 يناير الجاري) بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ، بمشاركة 14 فريقا من القسم الممتاز لكرة السلة رجال.

ويضم كل فريق مشارك ثلاثة لاعبين في الميدان وواحد في الاحتياط ، مع مباريات تلعب في نصف الملعب، حيث تتطلب اللقاءات مهارات استثنائية تمنح إثارة طيلة هذا الحدث.

و تم تخصيص جائزة مالية تفوق 100 ألف درهم، ستساهم في خلق الحماس والمنافسة بين الاندية المشاركة ،بالإضافة إلى مكافأة ثلاثة أفضل فرق خلال هاته التظاهرة الرياضية، علاوة على منح جائزتين لأفضل مُسدّد وأفضل dunker خلال هذا الدوري.

وجدير بالذكر، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، كانت قد أطلقت عددا من الإجراءات الترويجية لكرة السلة الثلاثية ، ودعمتها بشكل كبير بهدف اشعاعها جهويا ووطنيا ، مع توفير الخدمات اللوجيستيكية لهذه الرياضة الجماعية الحضرية الأولى في العالم .

ورغم تاريخها الشاب، تواصل كرة السلة الثلاثية التقدم ، حيث حصلت على شرف كي تصبح رياضة أولمبية في سنة 2017 مع أول منافسة لها في أولمبياد طوكيو 2020 ، لتصبح حدثا مهما تزيد شعبيته يوما بعد يوم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المعلق “مول الكالة”.. كل إناء بما فيه ينضح و كل ذات بما فيها تفيض

المعلق “مول الكالة”.. كل إناء بما فيه ينضح و…

2022-01-21 / 12:37 مساءً
Photo of بالأرقام.. أقوى وأضعف منتخب في “الكان” بعد انتهاء دور المجموعات

بالأرقام.. أقوى وأضعف منتخب في “الكان” بعد انتهاء دور…

2022-01-21 / 11:30 صباحًا
Photo of فيفا يضع شروطا جديدة لإعارة اللاعبين

فيفا يضع شروطا جديدة لإعارة اللاعبين

2022-01-20 / 7:59 مساءً
Photo of منتخب الجزائر يودع “الكان” بخسارة ثقيلة أمام ساحل العاج

منتخب الجزائر يودع “الكان” بخسارة ثقيلة أمام ساحل العاج

2022-01-20 / 7:03 مساءً
Photo of باريس سان جيرمان يحتفي بهدف حكيمي ويهنئ المنتخب على التأهل

باريس سان جيرمان يحتفي بهدف حكيمي ويهنئ المنتخب على…

2022-01-19 / 5:04 مساءً
Photo of فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر حظر ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية

فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر حظر ارتداء الحجاب في المنافسات…

2022-01-19 / 4:15 مساءً
Photo of بعد التعادل أمام الغابون.. المنتخب الوطني يخسر نقاطا في تصنيف “الفيفا”

بعد التعادل أمام الغابون.. المنتخب الوطني يخسر نقاطا في…

2022-01-19 / 4:05 مساءً
Photo of بعد تصدره المجموعة.. هاته المنتخبات التي قد يواجهها أسود الأطلس في الثمن

بعد تصدره المجموعة.. هاته المنتخبات التي قد يواجهها أسود…

2022-01-19 / 12:08 مساءً
Photo of خاليلوزيتش : مباراة الغابون “درس جيد“ لبقية المنافسات

خاليلوزيتش : مباراة الغابون “درس جيد“ لبقية المنافسات

2022-01-19 / 9:30 صباحًا
Photo of المغرب يضمن صدارة المجموعة الثانية بتعادله مع الغابون

المغرب يضمن صدارة المجموعة الثانية بتعادله مع الغابون

2022-01-18 / 10:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق