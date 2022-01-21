الدار البيضاء تحتضن الدوري الوطني الاول لكرة السلة الثلاثية

هبة بريس

تنظم الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وبشراكة مع أحد النوادي الخاصة ،الدوري الوطني الأول لكرة السلة الثلاثية ، وذلك خلال نهاية الأسبوع الجاري ، ( 22 و 23 يناير الجاري) بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ، بمشاركة 14 فريقا من القسم الممتاز لكرة السلة رجال.

ويضم كل فريق مشارك ثلاثة لاعبين في الميدان وواحد في الاحتياط ، مع مباريات تلعب في نصف الملعب، حيث تتطلب اللقاءات مهارات استثنائية تمنح إثارة طيلة هذا الحدث.

و تم تخصيص جائزة مالية تفوق 100 ألف درهم، ستساهم في خلق الحماس والمنافسة بين الاندية المشاركة ،بالإضافة إلى مكافأة ثلاثة أفضل فرق خلال هاته التظاهرة الرياضية، علاوة على منح جائزتين لأفضل مُسدّد وأفضل dunker خلال هذا الدوري.

وجدير بالذكر، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، كانت قد أطلقت عددا من الإجراءات الترويجية لكرة السلة الثلاثية ، ودعمتها بشكل كبير بهدف اشعاعها جهويا ووطنيا ، مع توفير الخدمات اللوجيستيكية لهذه الرياضة الجماعية الحضرية الأولى في العالم .

ورغم تاريخها الشاب، تواصل كرة السلة الثلاثية التقدم ، حيث حصلت على شرف كي تصبح رياضة أولمبية في سنة 2017 مع أول منافسة لها في أولمبياد طوكيو 2020 ، لتصبح حدثا مهما تزيد شعبيته يوما بعد يوم.

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