مؤثر…وفاة تلميذ أثناء اجراء فرض المراقبة المستمرة بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن تلميذا يتابع دراسته بالسنة الثانية بكالوريا تخصص علوم رياضية بثانوية التأهيلية الرازي بمدينة سطات، نقل صباح اليوم الجمعة على وجه السرعة صوب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بعد تعرضه لأزمة صحية وهو بصدد اجراء فرض المراقبة المستمرة في مادة الرياضيات.

وأضافت ذات المصادر، أن ادارة المؤسسة بمعية الطاقم التربوي سارعوا إلى ربط الاتصال بعناصر الوقاية المدنية لتقديم الاسعافات الأولية للتلميذ الذي لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه للمستشفى، في انتظار الافراج عن نتائج تشريح الجثة لمعرفة الاسباب الحقيقية للوفاة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

حزن عميق وأسى، خيما على وجوه كافة المتدخلين التربويين والاداريين وتلاميذ المؤسسة، وهم يتابعون نقل زميلهم وهو يصارع الموت، ضمن مشهد تقشعر له الأبدان.

المديرية الاقليمية للتعليم بسطات، وفور علمها بالحادث، فتحت تحقيقا فوريا في الموضوع مع إدارة المؤسسة، مع تقديم التعازي والمواساة لأسرة التلميذ الذي كان يتميز بأخلاق جد رائعة وانضباط ومواظبة أكسبته احترام الجميع حسب ما أكدته ذات المصادر.

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