بالأرقام.. أقوى وأضعف منتخب في “الكان” بعد انتهاء دور المجموعات

2022-01-21 / 11:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أسدل الستار، أمس الخميس، على مباريات دور المجموعات ضمن النسخة الـ33 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في الكاميرون، والتي أسفرت عن تأهل 16 منتخبا للدور ثمن النهائي.

وجاءت قائمة المتأهلين كالتالي، الكاميرون، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، السنغال، غينيا، مالاوي، المغرب، الغابون، جزر القمر، نيجيريا، مصر، كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، تونس، مالي، وغامبيا.

وفي المقابل، ودعت ثمانية منتخبات البطولة، وهي منتخب الجزائر، حامل اللقب، وموريتانيا، والسودان، وسيراليون، وغينيا بيساو، وغانا، وزيمبابوي، وإثيوبيا.

ويمكن اعتبار منتخب نيجيريا، الأفضل في البطولة، كونه المنتخب الوحيد الذي أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بتحقيقه ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، وتأتي من بعده منتخبات المغرب، والكاميرون، ومالي، وكوت ديفوار التي تحصل كل منها على سبع نقاط من أصل تسع ممكنة في دور المجموعات، بتحقيقها فوزين وتعادلا.

في المقابل، شكل منتخب موريتانيا استثناء في البطولة الحالية، باعتباره المنتخب الوحيد الذي لم يتحصل على أي نقطة.

وودعت موريتانيا البطولة بعد تكبدها لثلاث هزائم، من غامبيا 0-1، وتونس 0-4، ومالي 0-2، أي أنها تلقت سبعة أهداف دون أن تحرز أي هدف، وبالتالي يمكن اعتبار منتخب “المرابطون”، أضعف منتخب في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وبعد موريتانيا، تأتي في قائمة أضعف المنتخبات، إثيوبيا، وغينيا بيساو، وغانا، والجزائر، وجمعت المنتخبات الأربعة نقطة واحدة لكل منها.

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