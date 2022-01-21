وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

2022-01-21 / 9:47 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا.

وقال غانتس في تغريدة عبر “تويتر: “نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاصة بي إيجابية.. أشعر أنني بحالة جيدة لأنني تلقيت التطعيم. في الأيام القادمة سأدير الشؤون الأمنية من منزلي. حافظ على صحتك واتبع الإرشادات واذهب لتلقي التطعيم”.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قبل أيام إصابته بكورونا، وقال في تغريدة: “بالفعل تم التأكد من إصابتي بكورونا. لدي شعور رائع لأنني تلقيت اللقاح. اذهبوا لتلقي التطعيم، ارتدوا الأقنعة، سنخوض هذا معا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البرلمان النمساوي يقر قانونا يفرض التلقيح الإلزامي ضد كورونا

البرلمان النمساوي يقر قانونا يفرض التلقيح الإلزامي ضد كورونا

2022-01-21 / 10:23 صباحًا
Photo of لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تطلب مقابلة مع إيفانكا ترامب

لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تطلب مقابلة مع إيفانكا…

2022-01-20 / 11:47 مساءً
Photo of غامبيا تهزم تونس بالقاضية في الوقت الضائع

غامبيا تهزم تونس بالقاضية في الوقت الضائع

2022-01-20 / 11:36 مساءً
Photo of المحكمة الدستورية ترفض طلبات لإلغاء الجواز الصحي في بلجيكا

المحكمة الدستورية ترفض طلبات لإلغاء الجواز الصحي في بلجيكا

2022-01-20 / 11:03 مساءً
Photo of فرنسا تبدأ تخفيف القيود لمكافحة كورونا اعتبارا من 2 فبراير

فرنسا تبدأ تخفيف القيود لمكافحة كورونا اعتبارا من 2…

2022-01-20 / 10:49 مساءً
Photo of إصابة ابنة جونسون ذات الـ6 أسابيع بكورونا

إصابة ابنة جونسون ذات الـ6 أسابيع بكورونا

2022-01-20 / 12:56 مساءً
Photo of تونس تسجل أول إصابة بفيروس “فلورونا”

تونس تسجل أول إصابة بفيروس “فلورونا”

2022-01-20 / 11:22 صباحًا
Photo of منظمة الصحة العالمية تحث الدول على رفع قيود السفر الدولية

منظمة الصحة العالمية تحث الدول على رفع قيود السفر…

2022-01-20 / 10:54 صباحًا
Photo of الجزائر.. تعليق الدراسة في المدارس ل10 أيام لمواجهة كورونا

الجزائر.. تعليق الدراسة في المدارس ل10 أيام لمواجهة كورونا

2022-01-20 / 9:34 صباحًا
Photo of البرتغال تسمح لمصابي كورونا بمغادرة المنزل للتصويت

البرتغال تسمح لمصابي كورونا بمغادرة المنزل للتصويت

2022-01-20 / 8:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق