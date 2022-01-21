بعد تأهل الكوت ديفوار.. أجواء الفرحة والسرور بشوارع الداخلة

هبة بريس-أشعبان لحبيب

شهد شارع الجامعة العربية بمدينة الداخلة، جنوب المملكة المغربية ليلة أمس الخميس، أجواء الفرحة والسرور بعد خروج الجالية الإيفوارية مباشرة بعد فوز فريقهم على نظيره الجزائري.

وحسب شهود عيان الذين أكدوا ل هبة بريس، أن مختلف شوارع وأحياء المدينة، عرفت فرحة كبيرة للمشجعي الفريق الايفواري، بعد تأهل منتخب الكوت ديفوار إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا المقامة بالكاميرون.

المصادر ذاتها أوردت، أن العشرات من الجالية الإفواريية في مدينة الداخلة، وهم يجوبون شوارع المدينة إحتفالا بتأهل منتخب بلادهم إلى الدور المقبل من كأس إفريقيا، عقب الفوز على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف نظيفة.

حيث إجتمعوا في أحياء مختلفة، رفقة إخوانهم من أبناء مدينة الداخلة، رافعين العالمين المغربي والايفواري يتشاركون فرحة تأهل الفريق الايفواري إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا بالكاميرون.

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