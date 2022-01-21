جزائريون لتبون: “انتهى زمن المهدئات بخروج المنتخب من الكان فمتى ستستجيب للحراك”
خرج المنتخب الجزائري من الباب الخلفي و الضيق لبطولة أمم إفريقيا بالكاميرون بعد مشوار متواضع اختتم بهزيمة مذلة أمام فيلة الكوت ديفوار، حيث تذيل رفاق محرز ترتيب مجموعتهم في المركز الرابع بنقطة يتيمة من تعادل و هزيمتين.
إقصاء الخضر من العرس القاري حول الجزائر لأشبه ما يكون بمشهد جنازة مهيبة سقطت فيها دموع الحسرة على منتخب سوق من خلاله حكام البلاد الوهم للشعب لدرجة أضحى غالبية الجزائريين يقولون “كأس إفريقيا و كأس العالم معا في الجيب”.
و لأن للمخدر مفعول يزول مهما طال الزمن و مهما كانت قوة و شدة التخدير، فبمجرد صافرة الجنوب إفريقي فيكتور غوميز حتى خرج الآلاف من أبناء الجارة الشرقية بتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تنتقد منتخب بلادهم فحسب و إنما ساسة وطنهم و حكام العسكر بالأخص.
و كتب أحدهم تدوينة جاء فيها: “لطالما استغليتم كرة القدم باعتبارها أفيون الشعب لتلهونا عن المشاكل الحقيقية، الآن و قد زال التخدير و انتهى مفعوله، فهل ستستجيبون لمطالب الحراك لأن لنا عودة و العودة ستكون أشد و أقوى”.
و كتب آخر: “متى يفهم حكام بلادي أن الكرة مجرد لعبة للترفيه لا أقل و لا أكثر و أن تحمل المسؤولية لتدبير أمور البلاد لا يغني من المحاسبة مادام الفشل و الإخفاق كان بالسياسة قبل الكرة”.
و طالبت فئة عريضة من الجزائريين بتوجيه البوصلة نحو الحراك و المطالب الاجتماعية للشعب بعد أن تم إلهاؤهم لفترة معينة بأحوال الكرة، مؤكدين أن مطالبهم لا محيد عنها ببقاء أو إقصاء الخضر مادامت المعركة التي يخوضونها ضد النظام و السلطة معركة مصير لبناء وطن أفضل بشعب يستفيد من خيرات الجمهورية.
21 تعليقات
الغريب هو ذالك الراقي والمثل يقول(كون كان الخوخ يداوي ؛ يداوي راسوا.. هههههههههههه.)…..
يجب على الرئيس الجزائري أن يتقبل الهزيمة أمام الرأي العام بروح رياضية بعيدا عن السياسة هههههههههههه….
من المؤسف تلقينا خبر الهزيمة المؤلمة التي تسببت في انهيار المنتخب الجزائري باقصائه المبكر… إن لله وإن إليه راجعون…
يجب عليك ياسيد الرئيس ان تتقبل الهزيمة والاعتراف شئ جميل…فلاشماتة..
في ماذا تفكر ياسيد الرئيس الجزائري؟؟؟؟!!!!!هل تفكر عند عودة المنتخب الجزائري كيف ستتصرف معهم ام الراقي الفاشل في مهامه الشعوذي هههههههههههه…..
اصبحت الكرة القدم مجرد لعبة سياسية فقط وليست روح رياضية..
هل تفكر في الخطط والبرامج الجهنمية من أجل القضاء على المغرب لأنك لم تتحمل الهزيمة …ولكن بجهد آلله لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا ولكم…
المشكل الكبير أن المغرب تعود على الاتهامات الموجهة إليه من طرف النظام العسكري الجزائري… هذآ ليس غريب علينا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب عليك ان تتحمل الهزيمة .. ولاداعي للحسد الذي يملؤ قلبك.. سوداء كان انتصارا او هزيمة) هههههههههههه.
كل شيء توجهونه للمغرب ياسيد الرئيس الجزائري..ياسيد الرئيس إنها مجرد لعبة كرة القدم لا تخلطونها مع السياسة والبروتوكول…
أنا اسمي عماد ..والكرة القدم تعتمد على روح رياضية بدون حسد وحقد ونحن تربطنا كلمة واحدة بيننا (أشهد أن لاإله إلا الله محمد رسول الله) وانتهى الكلام.
تعرف الدول بثقفاتها وليس بشعودتها.. إنه شعب يؤمن بالشعوذة ونحن في قرن الواحد والعشرين اصبحوا أضحوكة العالم بأكمله…
إن النظام العسكري الجزائري فهو بكل صراحة كان يريد ان يقصي المغرب كذالك في كأس إفريقيا كما فعل بكأس العرب ولكن الحظ لم يساعده على ذالك….
متى ستامرهم ياسيد الرئيس الجزائري بجمع اغراضهم للعودة هههههههههههه وماذا هيأت لهم اثناء العودة إلى وطنهم هههههههههههه.
إن فرقك المنتخب الجزائري يحتاج إلى حنانك وليس الى قسوتك…الانتصار او الهزيمة ليست نهاية العالم هههههههههههه.
إن الله يمهل ولا يهمل ولاشماتة اليوم علينا وغدا عليكم ….
لا ننكر ان الفريق المنتخب الجزائري له فريق يظم اللاعبين في مستوى ذوي المهارات في كرة القدم ….
يجب على المنتخب الجزائري أن يأخذ درسا من كرة القدم؛ وان تكون له طهارة النفس بغير حساب… ولا حقد وحسد ..وتبقى كرة القدم روح رياضية…
نظام عسكري جزائري حسود لايعرف سوى اللهب والسرقة هههههههههههه كرة القدم بعيدة كل البعد عنه …
راجع نفسك ياسيد الرئيس الجزائري حولة كيفية إقصاء المنتخب الجزائري من كأس إفريقيا…وليس الغرور لأن من يدعي القوة يموت بالضعف…ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.