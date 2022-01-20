Realme تطرح هاتفاً جديداً في المغرب وتعلن مسابقة فريدة

أعلنت شركة Realme، العلامة التجارية الأسرع نمواً للهواتف الذكية عبر العالم، عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد realme GT Neo2 في المغرب مع فتح مسابقة تمكن الفائزين من الحصول على هاتفين.

ويأتي الهاتف الجديد ضمن أحدث إصدارات سلسلة GT، وهو متوفر بـ8 جيغا بايت ذاكرة عشوائية و128 جيغا بايت كذاكرة تخزين وآخر بذاكرة عشوائية 12 جيغا بايت و256 جيغا بايت كذاكرة تخزين.

ويتميز هاتف realme GT Neo2 بمظهر جذاب للغاية، حيث تم تصميمه من طرف realme Design Studio، الفريق الخاص بالتصميم للشركة، كما تم كساء جسم الهاتف الذكي بطبقة رائعة متكونة من سبعة طبقات بتقنية النانو، مع الاستفادة من تشطيب بملمس مزدوج وتمتعه بسطح أملس للغاية.

ولا يتجاوز وزن هاتف realme GT Neo2 189 غراما فقط، وهو متوفر في ثلاثة ألوان مختلفة: نيو أخضر NEO Green ، نيو أزرق NEO Blue ، نيو أسود NEO Black.

وتم تجهيز الهاتف الجديد بمعالج Qualcomm® Snapdragon™ 870 من الجيل الخامس، وهو واحد من أقوى المعالجات في هذا المجال. كما يتوفر على أول شاشة AMOLED E4 بمعدل تحديث يبلغ 120 هيرتز وتقنية HDR 10+التي تحمل توقيع realme.

وتتيح هذه الشاشة المتقدمة التمتع بمعدل تحديث لمسي يبلغ 600 هيرتز بدرجة سطوع تبلغ 1300 نيت وتسمح بذلك للمستخدمين من مشاهدة الشاشة بشكل ممتاز حتى بالخارج تحت إضاءة عالية.

الهاتف الذكي الجديد realme GT Neo2 هو مجهز كذلك بتقنية شحن SuperDart بقوة 65 واط، وهو نظام شحن حديث يسمح لك بإعادة شحن بطارية الهاتف بالكامل في 36 دقيقة فقط، كما تم تجهيز الهاتف الذكي أيضاً ببطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة توفر شحناً يكفي ليوم كامل باستخدام مكثف.

ويشتمل الهاتف على أكبر مساحة تبريد بالبخار في مجال الهواتف الذكية؛ بهيكله الفولاذي المقاوم للصدأ ثلاثي الأبعاد الذي يمكن من تبديد الحرارة مكون من 8 طبقات مع وجود هلام حراري ماسي تعمل كمواد تبريد ذات فعالية عالية.

وبالإضافة إلى ما سلف، يحتوي الهاتف الذكي الجديد على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسل تسمح لك بالتقاط الصور بدقة جد عالية، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع تأثيرات محاكاة أفلام التصوير، بالإضافة إلى العديد من أوضاع التصوير في الشارع.

ويمتاز الهاتف الجديد على اثنين من مكبرات صوت بتقنية stéréo Dolby Atmos التي تتيح لك أفضل تجربة صوتية في هذا المجال، وبإمكان عشاق ألعاب الفيديو أو مجرد محب لهواتف Realme أن يشاركوا في مسابقة للفوز بهاتفين اثنين realme GT Neo2!

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