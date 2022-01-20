فرنسا تبدأ تخفيف القيود لمكافحة كورونا اعتبارا من 2 فبراير

2022-01-20 / 10:49 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، عن الرفع التدريجي للقيود الخاصة بمكافحة “كوفيد-19” اعتبارا من 2 فبراير، مثل وضع الكمامة في الأماكن المفتوحة وهو إجراء تفرضه عدة مناطق.

وأوضح كاستكس أنه سيتم إلغاء القيود الصحية في الأماكن العامة اعتبارا من 2 فبراير، أي بعد 9 أيام على بدء اعتماد شهادة التلقيح المقرر الاثنين والتي تتيح لحاملها إمكانية الدخول إلى المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام وأماكن الترفيه.

وسيكون العمل عن بعد “موصى به”، وسيعاد فتح النوادي الليلية في 16 فبراير، بينما يتوقع أن يبقى فرض شهادة التلقيح الذي سيسمح “برفع معظم القيود المفروضة” رهن قرار سيصدر الجمعة في المجلس الدستوري.

وستتمكن النوادي الليلية، التي أغلقت أول مرة طيلة 16 شهرا وأعيد فتحها في يوليو وليتم إغلاقها من جديد في 10 ديسمبر، من إعادة فتح أبوابها في 16 فبراير.

وأيضا اعتبارا من 16 فبراير ستستأنف الحفلات الموسيقية التي يستطيع الحضور فيها القوف، بالإضافة إلى الشرب وقوفا في الحانات وفي الملاعب ودور السينما ووسائل النقل العام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المحكمة الدستورية ترفض طلبات لإلغاء الجواز الصحي في بلجيكا

المحكمة الدستورية ترفض طلبات لإلغاء الجواز الصحي في بلجيكا

2022-01-20 / 11:03 مساءً
Photo of إصابة ابنة جونسون ذات الـ6 أسابيع بكورونا

إصابة ابنة جونسون ذات الـ6 أسابيع بكورونا

2022-01-20 / 12:56 مساءً
Photo of تونس تسجل أول إصابة بفيروس “فلورونا”

تونس تسجل أول إصابة بفيروس “فلورونا”

2022-01-20 / 11:22 صباحًا
Photo of منظمة الصحة العالمية تحث الدول على رفع قيود السفر الدولية

منظمة الصحة العالمية تحث الدول على رفع قيود السفر…

2022-01-20 / 10:54 صباحًا
Photo of الجزائر.. تعليق الدراسة في المدارس ل10 أيام لمواجهة كورونا

الجزائر.. تعليق الدراسة في المدارس ل10 أيام لمواجهة كورونا

2022-01-20 / 9:34 صباحًا
Photo of البرتغال تسمح لمصابي كورونا بمغادرة المنزل للتصويت

البرتغال تسمح لمصابي كورونا بمغادرة المنزل للتصويت

2022-01-20 / 8:00 صباحًا
Photo of الولايات المتحدة.. تأجيل محاكمة 3 شرطة في مقتل جورج فلويد

الولايات المتحدة.. تأجيل محاكمة 3 شرطة في مقتل جورج…

2022-01-19 / 10:29 مساءً
Photo of جونسون: بريطانيا تلغي جواز اللقاح والأقنعة في الأماكن العامة والعمل من المنزل

جونسون: بريطانيا تلغي جواز اللقاح والأقنعة في الأماكن العامة…

2022-01-19 / 7:55 مساءً
Photo of الإنتربول يطلب من الإمارات تسليم تاجر أسلحة هارب وصديق ملك سابق

الإنتربول يطلب من الإمارات تسليم تاجر أسلحة هارب وصديق…

2022-01-19 / 7:20 مساءً
Photo of اسبانيا.. مصرع 6 أشخاص إثر حريق في دار للمسنين

اسبانيا.. مصرع 6 أشخاص إثر حريق في دار للمسنين

2022-01-19 / 3:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق