منظمة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة تصنف مياه الكناري كمناطق مغرب

2022-01-20 / 10:09 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

اصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” تحديثها الأخير لخارطة مناطق الصيد في العالم، وصنفت أجزاء من المياه الإقليمية لجزر الكناري على أنها مناطق مغربية.

وتطرق الى الموضوع حزب العمالي الاشتراكي الذي ينتمي له رئيس الوزراء، عن طريق ممثلته في مجلس النواب عن لاس بالماس، أرياغونا غونزاليس، ونائب المتحدث باسم كتلته البرلمانية، فيليبي سيسيليا،

الموضوع لم تنفِه الحكومة الاسباتية حيث قالت أن الأمر يتعلق بتقسيم خريطة مناطق الصيد عبر العالم والتي تشمل المناطق والتقسيمات الفرعية، والمستخدمة في عمليات تسجيل ومراقبة أنشطة الصيادين.

وفسرت الحكومة موقفها بكون تلك التقسيمات البحرية تستخدم من طرف المنظمة الأممية للأغراض الإحصائية بشكل حصري، وهي تقوم على ترسيم الحدود بشكل مُتَّسِم بعدم الدقة،

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