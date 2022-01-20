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“فيدرالية اليسار” تقترح قانونا لتسقيف أسعار المواد الأساسية

2022-01-20 / 9:45 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قدم تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي مقترح قانون يروم تنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب.

وسجل المقترح أنه “نظرا لموجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية”.

وقالت التامني صاحبة المقترح إنه “أمام الارتفاع المهول والمستمر الذي تعرفه المواد الاساسية، وأمام جشع اللوبيات المتحكمة في أسواق مجموعة من السلع والخدمات، قدمت كنائبة برلمانية باسم فدرالية اليسار مقترح قانون بمجلس النواب يرمي إلى العودة إلى تقنين أسعارها عبر تسقيف أثمنتها أو تحديد هوامش الربح القصوى ومنها: الزيت، الدقيق بكل انواعه، الحليب ومشتقاته، حليب الاطفال، الأرز، القطاني والمحروقات، وكذا تسقيف أثمنة خدمات التعليم الخصوصي بكل مستوياته”.

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