“بيتاس” عن عودة العلاقات مع إسبانيا..نحتاج لكثير من الوضوح

هبة بريس ـ الرباط

حول إمكانية عودة العلاقات مع إسبانيا ، افصح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الملك محمد السادس في الخطاب الملكي الخاص بثورة الملك والشعب، تحدث عن أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المغرب واسبانيا.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “الملك محمد السادس قبل ثلاث سنوات تحدث كذلك في خطابات ملكية سابقة، عن الإطار المرجعي للعلاقات الخارجية للمغرب مع مجموعة من الدول، بحيث تحدث عن الطموح والوضوح”.

وأضاف الوزير، أن الطموح موجود لدى البلدين، لكن لتعزيز هذا الطموح نحتاج لكثير من الوضوح.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2