الصورة من الارشيف

“بيتاس” عن عودة العلاقات مع إسبانيا..نحتاج لكثير من الوضوح

2022-01-20 / 8:12 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

حول إمكانية عودة العلاقات مع إسبانيا ، افصح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الملك محمد السادس في الخطاب الملكي الخاص بثورة الملك والشعب، تحدث عن أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المغرب واسبانيا.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “الملك محمد السادس قبل ثلاث سنوات تحدث كذلك في خطابات ملكية سابقة، عن الإطار المرجعي للعلاقات الخارجية للمغرب مع مجموعة من الدول، بحيث تحدث عن الطموح والوضوح”.

وأضاف الوزير، أن الطموح موجود لدى البلدين، لكن لتعزيز هذا الطموح نحتاج لكثير من الوضوح.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عدم استقبال الملك لغوفرين الذي عين نفسه سفيرا.. الحكومة توضح

عدم استقبال الملك لغوفرين الذي عين نفسه سفيرا.. الحكومة…

2022-01-20 / 6:14 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق ب”تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة”

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق ب”تحويل صندوق الضمان…

2022-01-20 / 4:33 مساءً
Photo of مجلس جهة الشرق يعقد لقاءين بإقليمي فجيج وجرادة

مجلس جهة الشرق يعقد لقاءين بإقليمي فجيج وجرادة

2022-01-20 / 3:56 مساءً
Photo of الحكومة تطلع على اتفاق إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب

الحكومة تطلع على اتفاق إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب…

2022-01-20 / 3:09 مساءً
Photo of قدمه لفتيت.. الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم تتعلق بعمليات اقتراض الجماعات الترابية

قدمه لفتيت.. الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم تتعلق بعمليات…

2022-01-20 / 3:06 مساءً
Photo of مزور: علامة “موروكو–تيك” تحمل آفاق وتطلعات المغرب في المجال

مزور: علامة “موروكو–تيك” تحمل آفاق وتطلعات المغرب في المجال

2022-01-20 / 2:40 مساءً
Photo of الوزير السكوري متسائلا: كاين شي حد كيعيش ب1000 درهم?

الوزير السكوري متسائلا: كاين شي حد كيعيش ب1000 درهم?

2022-01-20 / 2:28 مساءً
Photo of الوزير السكوري: “برنامج أوراش مهم وطموح”

الوزير السكوري: “برنامج أوراش مهم وطموح”

2022-01-20 / 2:22 مساءً
Photo of الناصيري يسحب مجموعة مشاريع من شركة فازت بصفقات كثيرة في عهد البيجيدي

الناصيري يسحب مجموعة مشاريع من شركة فازت بصفقات كثيرة…

2022-01-20 / 12:36 مساءً
Photo of تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف.. منظمات غير حكومية بإيطاليا تعبر عن سخطها

تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف.. منظمات غير حكومية بإيطاليا تعبر…

2022-01-20 / 11:56 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق